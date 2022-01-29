Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Net Konuşalım’ programında gençlerle bir araya geldi. Pandeminin Türkiye’ye yaşattığı olumsuzluklara rağmen ülkenin geleceğinin parlak olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Kimsenin vazgeçemediği stratejik bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu ülkede beyin gücü ve gençlerin donanımı ne kadar yüksek olursa ülkenin geleceği de o kadar sağlam olur. Benim acizane tavsiyem; ideallerinizin, hayallerinizin peşinden koşun” diye konuştu.

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