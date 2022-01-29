Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Net Konuşalım’ programında gençlerle bir araya geldi. Pandeminin Türkiye’ye yaşattığı olumsuzluklara rağmen ülkenin geleceğinin parlak olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Kimsenin vazgeçemediği stratejik bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu ülkede beyin gücü ve gençlerin donanımı ne kadar yüksek olursa ülkenin geleceği de o kadar sağlam olur. Benim acizane tavsiyem; ideallerinizin, hayallerinizin peşinden koşun” diye konuştu.
‘ÇAĞIN ŞARTLARINA AYAK UYDURACAĞIZ’
- Dünyada teknolojiye bağlı hızlı bir değişim dönemi yaşandığına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Değişim ve dönüşüm hayatın özünde var. Kaçınılmaz bir gerçek. Ama bizim için ‘kara toprağa da girsek’ değişmeyecek bazı şeyler var. İnancımızı, bayrağımızı, devletimizi, vatanımızı tartışıyor muyuz? 784 bin kilometrekarenin her bir karışı çok değerli değil mi? Muhakkak teknolojinin imkanlarını kullanacağız, değişeceğiz, dönüşeceğiz. Çağın şartlarına ayak uyduracağız. Eskiden bol paça modaydı, şimdi dar paça moda. Bazıları eleştiriyor. Bırak kardeşim, ne kılık kıyafetle uğraşıyorsun? Bırak; saçına, sakalına falan bakıyorsun. Dinle şu adamı ne anlatıyor? Şunun yüreğine bak, fikirlerine, düşüncelerine bir bak. Ama kendini ifade etmekten aciz, süklüm püklüm de olmamalı. O yüzden radarlarınız açık olsun. Hayatı iyi takip edin” dedi.