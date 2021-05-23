​Hayvanlara gölgelik alan

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Taksim Camii cumaya açılıyor

Dört yıl süren inşaat çalışmalarının ardından bitirilen Taksim Camii’nin cuma günü açılması bekleniyor. İstanbul’un fethi ile aynı haftaya gelen açılış bu yönüyle de tarihi bir anlam taşıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.