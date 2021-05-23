​Hayvanlara gölgelik alan

Türkiye’nin önemli hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Erzurum’daki meralara büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanıp verim kaybının önlenmesi amacıyla gölgelikler yapılmaya başlandı. Proje, Erzurum’da rakımın 2 bin metreye yaklaştığı göçer hayvancılığın olduğu bölgelerde uygulanacak. Öğlen vakitlerinde çok dik gelen güneş açısının koyunların meraya çıkmalarını engellediği tespit edildi.
HAYVAN BAŞINA 2.5 METREKARE GÖLGELİK
- Daha yüksek verim elde edilebilmesi içni, güneşin çok etkin olduğu saatte koyun sürülerinin köye geri döndürülmemeleri ve meradan uzaklaşmalarının gerekmemesi için gölgelik alanlar yapıldığı bildirildi. Açıkta besicilikte hayvanlar serbest olduğundan yeterince yem ve su içtikleri gibi havalandırma ve gübre sorunu da bulunmuyor. Gölgelikler ise hayvanları sıcaktan korumak amacıyla yapılıyor. Gölgelik yapılırken, hayvan başına 2.5 metre kare alanı ve 3 yüksekliği olması gerekiyor.