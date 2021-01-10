HDP ‘Sokağa’ dedi çıktık

Söz konusu illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan şahıslar, devletin birliğine ve ülkenin bütünlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör eylemlerinde, PKK ve HDP’nin rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

6-8 Ekim 2014’teki terör eylemlerine ilişkin, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye, 32 ildeki olaylara katılanların ifadeleri de girdi. Söz konusu illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan şahıslar, devletin birliğine ve ülkenin bütünlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör eylemlerinde, PKK ve HDP’nin rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Savunmalarında PKK ve HDP’yi işaret eden şüphelilerin beyanları şöyle:

GÜNDEM Kılıçdaroğlu AİHM’nin Demirtaş kararını Atatürk üzerinden savundu

Selahattin Demirtaş - Figen Yüksekdağ

DEMİRTAŞ’IN ÇAĞRISIYLA KATILDIM

-HAMİT Y.: HDP’nin resmi Facebook hesabından öğrendikten sonra Muş’ta düzenlenen yürüyüşe katıldım.

-MEHMET S.: HDP’nin almış olduğu ve yapmış olduğu eylem çağrısı üzerine parti yöneticisi olarak katıldım.

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-MUSTAFA B.: Protesto etkinliğine partimizin almış olduğu karar doğrultusunda katıldım.

-NAZMİ K.: Partimiz eylem yapılacağını telefon mesajı ile bize bildirdi.

-NEDİME T.: Partimizin almış olduğu karar doğrultusunda katıldım.

-BİRGÜL A.: Parti genel merkezimiz ve eş başkanımız tarafından yapılan çağrıya uyarak protesto eylemine katıldım.

GÜNDEM HDP adaylığı için terör örgütü PKK'ya yakınlık şartı

PKK BÜTÜN KÖYÜ TEHDİT ETTİ

İddianamede ifadesi bulunan bazı şahıslar ise terör örgütü PKK’nın, eylemlere katılmaları için kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

-ABDULVEHAP K.: PKK mensupları köylüyü meydanda topladı ve “Yarın Malazgirt’te yürüyüş var, herkes katılmak zorunda. Katılmayanlara ağır para cezası keseceğiz ve cezaya itiraz edenler ölüm cezasıyla cezalandırılacak” dedi. Yapılan eyleme zorla getirildim.

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-ERGİN P: PKK mensubu eyleme katılmadığımı görünce, bana diğer kız kardeşimi de kaçıracağını söyledi. Ben de korktuğum için Malazgirt merkeze geldim.

-SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK İ.Y.: (..) “Biz dağdan geldik, biz gerillayız” diyerek silah çıkartı. Bu silahı bana verme teklifinde bulunarak “Kobani’deki hevallere destek olalım” dedi. Ben ilk önce kabul etmedim. Destek olmak amaçlı eylem yapmamız gerektiğini söyledi, elindeki silahı bana vererek “Gerektiği yerde sana haber vereceğiz” dedi.

GÜNDEM HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz

Çukur baskını: 4 gözaltı

Terör örgütü PKK’nın 2015 yılında Cizre’deki çukur eylemlerine katıldığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 2015’te Cizre’deki çukur eylemlerine katılan ve PKK’nın gençlik yapılanmasında yer alan 4 şüpheliyi tespit etti. Şırnak ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Muş’ta da PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı. Durugöze köyünde 3 Ağustos 2013’teki terörist cenazesinde PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. İl merkezi ve Korkut’ta 6 Ocak’ta düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 10 zanlıdan 7’si yakalandı.