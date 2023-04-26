HDP'den ortaklarına PKK operasyonu tepkisi: Bizimle mutabakat sağlayan Millet İttifakı'ndan ses gelmiyor

HDP Gençlik Teşkilatı tarafından PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyon sebebiyle Yedili Masa'ya tepki gösterildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları gelmişti. Terör örgütü PKK elebaşları da saklandıkları sığınaktan peş peşe Kılıçdaroğlu'na destek mesajları göndermişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını memnuniyetle karşılayan HDP'liler aday çıkarmayarak CHP liderini destekleme kararı aldı.
HDP, meydanlarda teröristbaşı Öcalan'a ve Demirtaş'ın özgür kalacağının sözünü vererek Kılıçdaroğlu'na oy isterken HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medya hesabından bugün dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Ortaklarına gözdağı verdiler: 14 Mayıs için notumuzu alıyoruz
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 128 kişinin gözaltına alınması üzerine yapılan paylaşımda Yedili Masa'ya tepki gösterildi.
Millet İttifakı'na operasyona karşı çıkmadıkları gerekçesiyle tepki gösterilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi: