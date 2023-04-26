HDP'den ortaklarına PKK operasyonu tepkisi: Bizimle mutabakat sağlayan Millet İttifakı'ndan ses gelmiyor

14 Mayıs'taki seçimlerde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan eden terör yuvası Kandil'den ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi. Terörist Sabri Ok, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde durduğunu söyledi.