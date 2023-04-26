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HDP'den ortaklarına PKK operasyonu tepkisi: Bizimle mutabakat sağlayan Millet İttifakı'ndan ses gelmiyor

HDP, 21 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 128 kişinin gözaltına alınması üzerine ittifak ortaklarına tepki gösterdi. Millet İttifakı'na operasyona karşı çıkmadıkları gerekçesiyle gözdağı veren HDP Gençlik Teşkilatı'nın paylaşımında "Bizden açık açık destek isteyen, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda bizimle mutabakat sağlayan Millet İttifakı'ndan ses gelmiyor, kanımıza dokunuyor. 14 Mayıs için notumuzu alıyoruz." denildi.

17:28 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP Gençlik Teşkilatı tarafından PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyon sebebiyle Yedili Masa'ya tepki gösterildi.

HDP Gençlik Teşkilatı tarafından PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyon sebebiyle Yedili Masa'ya tepki gösterildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları gelmişti. Terör örgütü PKK elebaşları da saklandıkları sığınaktan peş peşe Kılıçdaroğlu'na destek mesajları göndermişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını memnuniyetle karşılayan HDP'liler aday çıkarmayarak CHP liderini destekleme kararı aldı.

HDP, meydanlarda teröristbaşı Öcalan'a ve Demirtaş'ın özgür kalacağının sözünü vererek Kılıçdaroğlu'na oy isterken HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medya hesabından bugün dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Ortaklarına gözdağı verdiler: 14 Mayıs için notumuzu alıyoruz

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 128 kişinin gözaltına alınması üzerine yapılan paylaşımda Yedili Masa'ya tepki gösterildi.

Millet İttifakı'na operasyona karşı çıkmadıkları gerekçesiyle tepki gösterilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Avukatlar, aktivistler, gazeteciler ve siyasiler gözaltına alınıyor, bizden açık açık destek isteyen, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda bizimle mutabakat sağlayan millet ittifakından ses gelmiyor, kanımıza dokunuyor. 14 Mayıs için notumuzu alıyoruz."

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı. "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Sözlerimin arkasındayım." mesajı verdi.


#HDP
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP Gençlik Teşkilatı
41 dakika önce
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