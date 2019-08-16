HDP’li belediye şehit yakını barındırmıyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 4 ayda belediyeleri PKK kamplarına çeviren HDP’li belediyeler şehit yakınlarını da bir bir işten çıkartıyor. Hiçbir gerekçe gösterilmeden kadrolu olmalarına rağmen iş sözleşmeleri feshediliyor. HDP’li belediyelerin 4 aydır uyguladığı baskı ve sürgünleri işten çıkartılan şehit yakınları Yeni Şafak’a anlattı. Silopi Belediyesi’nde 2018 yılı kayyum döneminde işe başlayan Kadir Saluci, yaşadığı mağduriyeti anlattı.

DAĞDAN İNEN BANA İZİN VEREMEZ

Babası, 2 abisi ve bir kardeşini şehit veren Saluci, “Devletimizin bize vermiş olduğu haklar doğrultusunda kadrolu şoför olarak işe başladım. Kayyum döneminde hiçbir sorun yaşamadım. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetim HDP’ye geçti. 4 ayda bize yapmadıkları baskı ve sürgün kalmadı. Şoför olarak girdiğim belediyede beni süpürgeci yaptılar. Bu da yetmedi ‘Git HDP binasının önünü süpür’ dediler. Dağdan inen bana emir veremez” dedi.

AİLECE PSİKOLOJİMİZ BOZULDU

Kadir Saluci

Ailece psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Saluci, “4 çocuğuma ve şehit kardeşlerimin çocuklarına ben bakıyordum. Bizim tek suçumuz davamızın ve babamın yanında olmaktır. Suçumuz vatanımızı sevmek, Türk bayrağını sevmektir” ifadesini kullandı. Saluci HDP’nin bu sefer de ekmeklerine göz diktiğini belirtti. Van’ın HDP’li Muradiye Belediyesi’nde de durum aynı. 2017 Nisan ayında abisi Adnan Vanlı’yı vatanı uğruna şehit veren Vahit Vanlı 2017 Ağustos ayında Muradiye Belediyesi’nde işe başladı.

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MUHASEBECİLİKTEN ÇÖPÇÜLÜĞE

Muhasebeci olarak girdiği işinde 3 ayda önce park ve bahçelere oradan da çöpcülüğe sürüldü. Aylarca baskıya maruz kaldığın ifade eden Vanlı, “3 ay boyunca benimle uğraştılar. 9 Ağustos günü işten çıkartıldım. Burada mağdur olduk. Benimle birlikte 2 arkadaşımın daha işine son verildi. Kadrolu olmama güvenerek 40 bin TL’lik bir kredi çektim. Biz böyle bir durum ile karşı karşıya kalacağımızı bekliyorduk. Kayyum döneminden sonra sürekli ‘Biz geldiğimizde siz gitmiş olacaksınız’ diyorlardı. Her gün bu lafları bize söylediler. İşten çıkartılmamın en büyük etkeni ise şehit yakını olmamdır” dedi.

MAHKEMEYİ BEKLEYECEĞİZ

Vahit Vanlı

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını ve mahkeme sürecini beklediklerini belirten Vahit Vanlı, “Elimizden başka bir şey gelmiyor. Mahkeme sürecini bekleyeceğiz. Bir an önce yeniden işimize geri dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Onlar gibi olmadık

Silopi Belediyesi’nden çıkartılan bir diğer şehit yakını da F.S. Ailesinde 10 kişinin şehit düştüğünü ifade eden F.S. “2017 kayyum döneminde Silopi Belediyesi’nde göreve başladım. KHK kapsamında bizi kadroya aldılar. Yeni gelen HDP yönetim arefe günü bize herhangi bir gerekçe ya da yazılı bir tebligat sunmadan işimize son verdi. İş sözleşmelerimizin feshedildiğini öğrendik” dedi. Kendisiyle birlikte işten çıkartılan diğer kişilere ‘Nereye giderseniz gidin, isterseniz dava açın’ denildiğini belirten F.S. “Bayrağını seveni işten attılar. İşten çıkarılmamızın tek gerekçesi budur” dedi. Onlar gibi olmayı seçseydik bizi baş üstünde tutacaklardı diyen F.S. “Biz yanlış bir şey yapmayacağız ve yanlış uygulamalara göz yummayacağız. Bunları bildikleri için bizi belediyede istemediler” şeklinde konuştu.

Şehit yakınına iş devletin verdiği hak

Devletin şehit yakınlarına verdiği iş imkanı yasal olarak garanti altına alınmasına rağmen, HDP’li belediyeler rövanşist bir tutumla bu kişileri işten çıkarıyor. Mağdur edilen şehit yakınları bir an önce işlerine geri dönmek için yasal sürecin sonuçlanmasını bekliyor.