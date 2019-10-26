Gündem HDPli Buldandan CHPye ittifak sitemi İstanbulda aday göstermemiştik, sessizliklerinin cevabını vereceğiz
POLİTİKA

HDP'li Buldan'dan CHP'ye ittifak sitemi: İstanbul'da aday göstermemiştik, sessizliklerinin cevabını vereceğiz

CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın gizli ortağı olduğu iddiasıyla gündeme gelen HDP'den, söz konusu ittifağı itiraf eder nitelikte açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, CHP ve diğer ittifak üyelerini sert bir dille eleştirerek "Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın beraberindeki heyet, Çubuk'ta yaşanan gerginliğin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyareti gerçekleştirdi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın beraberindeki heyet, Çubuk'ta yaşanan gerginliğin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PYD'ye ve diğer terör gruplarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarıyla tamamlanan operasyona atıfta bulunan Buldan, TBMM'yi 3 gün süreyle boykot ettiklerini hatırlattı.

24 Haziran'daki seçimde 'Her evden HDP'ye bir oy' sloganıyla söz konusu partiyi Meclis'e taşıyan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ile verdiği bu kareyle gündeme oturmuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı CHP ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini belirten Buldan, terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi.

Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum.

PKK elebaşı Ok: CHP İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttu
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PKK elebaşı Ok: CHP İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttu

Oysa biz Türkiye’nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen İstanbul seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik.

Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

HDP’li vekil Özel’den ‘millet ittifakı’ açıklaması: Bize ‘Neden İyi Parti’yle bir araya geliyorsunuz’ diyorlar. Önce iktidarı durduralım sonra Maraş’ın Çorum’un hesabını soracağız
GÜNDEM
HDP’li vekil Özel’den ‘millet ittifakı’ açıklaması: Bize ‘Neden İyi Parti’yle bir araya geliyorsunuz’ diyorlar. Önce iktidarı durduralım sonra Maraş’ın Çorum’un hesabını soracağız

Bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır

Fakat bugün Türkiye’nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır.

Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.


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