HDP'li Buldan'dan CHP'ye ittifak sitemi: İstanbul'da aday göstermemiştik, sessizliklerinin cevabını vereceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PYD'ye ve diğer terör gruplarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarıyla tamamlanan operasyona atıfta bulunan Buldan, TBMM'yi 3 gün süreyle boykot ettiklerini hatırlattı.

24 Haziran'daki seçimde 'Her evden HDP'ye bir oy' sloganıyla söz konusu partiyi Meclis'e taşıyan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ile verdiği bu kareyle gündeme oturmuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı CHP ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini belirten Buldan, terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi.

Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum.

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Oysa biz Türkiye’nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen İstanbul seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik.

Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

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Bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır

Fakat bugün Türkiye’nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır.

Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."