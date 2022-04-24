HDP’li Garo Paylan’ın ardından bir skandal da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan: 1915 paylaşımı büyük tepki topladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. HDP'li Paylan'ın 1915'teki sözde soykırım hakkında TBMM'ye kanun teklifi vermesi büyük tepki çekti.

Paylan'ın skandal hamlesine devlet büyüklerinden üst üste tepki açıklamaları geldi.

İFTİRA LOBİSİNE KATILDI

Ancak CHP'li Sezgin Tanrıkulu hadsiz provokasyona destek verdi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

REKLAM

107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi.



Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz. pic.twitter.com/Cr07TJ4cZR — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 24, 2022

Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına tepki üstüne tepki yağdı.

GÜNDEM AK Parti'den ABD Başkanı Biden'a 1915 tepkisi: Hiçbir temeli yok

GÜNDEM Dışişleri'nden Biden'a 1915 tepkisi: Talihsiz beyanı reddediyor, yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz