Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem HDPli Garo Paylanın ardından bir skandal da CHPli Sezgin Tanrıkulundan 1915 paylaşımı büyük tepki topladı
POLİTİKA

HDP’li Garo Paylan’ın ardından bir skandal da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan: 1915 paylaşımı büyük tepki topladı

HDP’li Garo Paylan’ın 24 Nisan 1915’e yönelik skandal hamlesine tepkiler art arda gelirken bir paylaşım da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. Tanrıkulu, “107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi” dedi. Tanrıkulu’nun skandal paylaşımı kısa sürede tepkileri de beraberinde getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’li Garo Paylan’ın ardından bir skandal da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan: 1915 paylaşımı büyük tepki topladı
Sezgin Tanrıkulu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. HDP'li Paylan'ın 1915'teki sözde soykırım hakkında TBMM'ye kanun teklifi vermesi büyük tepki çekti.

Paylan'ın skandal hamlesine devlet büyüklerinden üst üste tepki açıklamaları geldi.

İFTİRA LOBİSİNE KATILDI

Ancak CHP'li Sezgin Tanrıkulu hadsiz provokasyona destek verdi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına tepki üstüne tepki yağdı.

AK Parti'den ABD Başkanı Biden'a 1915 tepkisi: Hiçbir temeli yok
GÜNDEM
AK Parti'den ABD Başkanı Biden'a 1915 tepkisi: Hiçbir temeli yok

Dışişleri'nden Biden'a 1915 tepkisi: Talihsiz beyanı reddediyor, yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz
GÜNDEM
Dışişleri'nden Biden'a 1915 tepkisi: Talihsiz beyanı reddediyor, yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki
Ödemeyi sigorta yapacak

'Ödemeyi sigorta yapacak'

​Yargıtay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar.
107 yıl sonra bulundu

107 yıl sonra bulundu

Restorasyon sırasında ortaya çıktı: Morto Koyu'na defnedildiler.
HDP’li Garo Paylan’ın ardından bir skandal da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan: 1915 paylaşımı büyük tepki topladı

​Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı.

​DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm

​Tüm sahil sarıya boyandı: Binlerce arı telef oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakere sürecinde elimizden geleni yapmaya hazırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Nisan mesaj.

​Fransa cumhurbaşkanını seçiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.