Afyon-karahisar’da kampa giren İYİ Parti’nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partideki durumu “Her şey güllük gülistanlık değil” sözleriyle özetledi.

Kamp sonrası bir grup gazeteciye konuşan Dervişoğlu, “Herkes kendini eleştirdi. Yanlışlıklarını eleştirdi. Kimi insan tecrübesizliğinden kaynaklı hatalarını konuştu. Almış olduğumuz kararların siyasi sonuçları üzerinden bir değerlendirme yaparak kararların yanlış olduğunu konuştuk. Her şey güllük gülistanlık değil ki İYİ Parti açısından” dedi.

KİMSEYE ‘İSTİFA ETME’ DEMEM

Kampta kendisinin de eleştirildiğini kaydeden Dervişoğlu, “Eleştirdiler, şahsımla ilgili eleştiriler de söz konusu oldu. Ben bazı olaylarda fazla gelenekçi olduğum için müdahil olmam. Özellikle bu istifa vesaire konularında ‘Etme, eyleme’ demem kimseye” açıklamasında bulundu.

KORAY AYDIN’A ÜZÜLDÜM

İYİ Parti’nin geride bıraktığı dönemlerde ‘travma’ sayılabilecek olaylar yaşadığını belirten Dervişoğlu, “Koray Bey’in istifasını diğer istifalardan ayırırım. Koray Bey partinin kurucusu, 200 kurucudan biri. Ayrıca kurucu teşkilat başkanı. Türk siyasetinde önemli yeri olan yüksek görevlerde bulunmuş bir siyasi şahsiyet. Dolayısıyla onun istifasına üzülmedim dersem yalan olur” diye konuştu.







