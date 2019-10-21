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Her şeyi satıyor

CHP’li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş skandal bir karara imza attı. Eriş, piyasa değeri 27 milyon lira olan 88 adet taşınmazı satışa çıkarttı. Karara büyük tepki gösteren AK Parti Meclis Üyesi Şevket Hasırcı, “Şu anda Ödemiş’te okul ve hizmet binası yapılacak arsa kalmadı” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Mehmet Eriş
Mehmet Eriş

İzmir’in Ödemiş ilçesinde mahalli seçimlerin ardından yönetimi AK Parti’den devralan CHP’li Mehmet Eriş’in ilk icraati belediyeye ait taşınmazları satışa çıkarmak oldu. Piyasa değeri 27 milyon lira olan 88 adet taşınmazı satışa çıkartan CHP’li Eriş’e, AK Parti Grubu büyük tepki gösterdi. Ödemiş Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Şevket Hasırcı, “Şu anda Ödemiş’te okul ve hizmet binası yapılacak arsa kalmadı” dedi.

Şevket Hasırcı

CHP’Lİ ERİŞ’DEN SKANDAL KARAR

Ödemiş Belediyesi’ne ait piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan 88 adet taşınmazın satılığa çıkarılması için Eylül ayı meclis toplantısında önerge verildi. Sunulan önergenin ardından satışların yapılması için İmar ve Hukuk Komisyonu devreye girdi. AK Parti grubunun da yer aldığı komisyon görüşmelerinde ilerleyen dönemlerde okul ve belediye hizmetlerinde kullanılması için 28 adet taşınmazın satılmaması ve satılmak istenilen taşınmazlardan ayrılması istendi. Geçtiğimiz günlerde yapılan Ekim ayı toplantısında satış işlemi konusu yeniden gündeme geldi. CHP’li Mehmet Eriş meclis görüşmesinde skandal bir karara imza attı.

OKUL YAPACAK ARSA KALMADI

  • Komisyonda alınan kararları CHP’li Eriş’in hiçe saydığını ifade eden Ödemiş Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Şevket Hasırcı, “Komisyon görüşmelerinde yer alan tüm parti üyelerinin ortak kararıyla 28 taşınmazın listeden çıkarılmasını istedik. Bu isteği meclis toplantısında CHP’li Başkan Eriş’e de ilettik. Ancak CHP’li Eriş komisyonda alınan ortak kararı yok sayarak 88 taşınmazın tamamının satışa çıkarılmasını istedi. Yapılan oylamanın ardından oy çokluğuyla 88 taşınmazın satışına karar verildi. İlerleyen yıllarda devlet bize bir hizmet binası ya da okul yapmak istese Ödemiş Belediyesi’nin yer gösterebileceği bir arsası kalmadı” dedi.

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