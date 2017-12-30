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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Herkes bu soruyu soruyor

15 Temmuz’da madalya verilen Yüzbaşı Burak Akın’ın “FETÖ’cüyüm” diyerek polise teslim olması gündeme bomba gibi düştü. Şok haberi Yeni Şafak’tan öğrenen Türkiye, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın koruma müdürü Akın’ın neden itirafçı olduğunu merak ediyor. Öne çıkan ihtimaller, çemberin daraldığı ya da örgütün Akın’ı bazı eylemlere zorladığı şeklinde.

Haber MerkeziYeni Şafak
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın

Türkiye’nin Yeni Şafak’ın manşetiyle duyduğu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın’ın FETÖ’cü olduğunu itiraf etmesiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı sorguya alınan Akın, örgüt içerisinde aldığı görevleri, kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Akın’ın itirafları sonrası büyük bir operasyonun başlatılabileceği değerlendiriliyor.

4 GÜNDÜR SORGUDA

27 Aralık’ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın’ın sorgusu sürüyor. Akın’ın, ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildiği öğrenildi.

İlk incelemelerde Akın’ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi.

HERKES BU SORUYU SORUYOR

Şok haberi Yeni Şafak’tan öğrenen Türkiye, Org. Yaşar Güler’in koruma müdürü Akın’ın neden itirafçı olduğunu merak ediyor. Akın’ın 15 Temmuz darbe girişiminden 1,5 yıl sonra gelen itirafı birçok soru işaretlerine neden oldu. İtiraflarında samimi olup olmadığı merak edilirken, örgütün “suikast” ya da başka eylemlere zorlamış olabileceği belirtiliyor. Akın’ın çemberin daraldığı ve deşifre olacağını düşünerek teslim olduğu ihtimali üzerinde de duruluyor.

KOMUTANLIKTA NASIL GİZLEDİ

Sürdürülen incelemede Akın’ın darbe girişimi sonrasında kamuda yapılan onca inceleme ve araştırmaya rağmen FETÖ bağını gizleyerek Kara Kuvvetleri Komutanı koruma müdürlüğü görevine nasıl devam ettiği üzerinde duruluyor. Akın’ın örgüt üyeliğine ilişkin Bank Asya’ya para yatırıp yatırmadığı gibi diğer kriterler inceleniyor.

Emekli Albay nAhmet Zeki Üçok

Yüzbaşının vurulmasında şüphe var

15 Temmuz darbesini önceden bilen emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle madalya ile ödüllendirilen Akın’ın sürpriz itirafını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Üçok, 15 Temmuz’da Akın’ın vurulma sahnesinden de şüphelenenlerin olduğunu söyledi.

KOMUTANIN ENSESİNDE DOLAŞIYOR

İki sene sonra Genelkurmay Başkanı olacak olan kişinin koruma müdürünün FETÖ’cü çıktığını hatırlatan Üçok, “Bu bir kere kabul edilebilir bir şey değil. FETÖ ile mücadelenin başında olduğunu gösteriyor. Geçen süreçte TSK adına ne kadar yetersiz bir çalışma olduğunu gösterir” dedi. Üçok şunları söyledi: “Bu olayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bir ders olması lazım. Bu FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğunu, kahraman diye bildiğimiz adamın ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanı’nın ensesinde dolaştığını gördük. Rus Büyükelçi Karlov’u vuran kişi, Cumhurbaşkanlığının koruma programlarında yer almıştı. ‘Büyükelçi Rusya Başkanını temsil ediyor seni de vururuz’ gibi mesajlar verdiler. Burada da çok mesajlar var, ‘Sizin kahraman bildiğiniz kişi benim adamım seni vurdururum onunla birlikte olanlara da suikastler düzenleyebilirim’ demek.”

  • O gece koordine görevi verildi
  • Darbe soruşturmalarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadelerde Burak Akın yer alıyor. İki Skorsky ve bir Cougar helikopterin 15 Temmuz gecesi akşam 19.00’dan itibaren izinsiz şekilde Ankara’da uçtuğunu ifadesinde anlatan Çolak, bunun araştırılması talimatını aldığını söyledi. Çolak, Kara Harp Okulundayken Genelkurmay Güney Nizamiyesinde problem olabileceği düşüncesiyle Genelkurmay Karargahının diğer nizamiyelerinden girebileceği ve bu konuda koordine edilebileceği hususunda Koruma Müdürü Akın’a emir verdiğini anlatmıştı.
  • KAHRAMAN KILIĞINDA MÜCADELE!
  • 15 Temmuz darbe girişiminin Genelkurmay ayağında FETÖ’cü Akın, darbe gecesinde deşifre olmamak için kahraman kılığında mücadele etti. Akın’ı, başka bir FETÖ’cü olan Piyade Kurmay Yarbay Halit Kazancı iki bacağından vurdu. Ayrıca Akın,
  • 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde hainlere ilk kurşunu atan ve o gecenin ilk şehidi Bülent Aydın’ın yanındaki kişiydi.

Yaverlerin hepsi FETÖ'cü

FETÖ’cü hainler, TSK içerisinde en kritik birimlere yerleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaverinden, Hulusi Akar’ın yaverine kadar, kritik yerlerde görev yapan isimler FETÖ üyesi çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaveri Topçu Kurmay Albay Ali Yazıcı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başyaveri Tuğgeneral İsmail Güneşer, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Yarbay Levent Türkkan, Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel ve Hüseyin Hakan Öcal.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler emir subayı Mehmet Akkurt, özel sekreterleri Yüzbaşı Bünyamin Tuner, Binbaşı Vahap Kavaker ve Binbaşı Recep Özkan, emir subay yardımcısı Fatih Ekinci, koruma astsubayı Lütfi Karaca ile Yusuf Yalçın, Uğur Kent ve Murat Birgül. Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin Özel Kalem Müdürü Erkan Öktem.

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