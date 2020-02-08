Hesap veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 İSMEK yöneticilerine hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar’la ilgili harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel soruşturmadan sorumlu Başsavcıvekili Ömer Faruk Yıldırım, Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar’ı ifadeye çağırdı. Başsavcılık, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırdığı Şişli’ye İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddialarını soracak.

İSMEK bölge sorumluları

İNANÇ HÜRRİYETİNİ ENGELLEME!

Başsavcılığın, şüpheli Şişli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 115/3. maddesinde yer alan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Diğer şüpheli Erkan Duyar hakkında ise TCK’nın 257. maddesinde hüküm bulan ve 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen “görevi kötüye kullanma” suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

GÜNDEM Ahlaksız kadın

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Soruşturmada, şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız’ın hazırladığı suç dilekçesinin sunulmasının ardından, 31 Ocak Cuma günü şüpheli Yeşim Meltem Şişli’den şikayetçi olan 19 kadının “mağdur” sıfatıyla ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında eski HBÖ Müdürü Ali Koca’nın da tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahillik talebinin olduğu soruşturmada, eski HBÖ Müdürü Ali Koca’nın da tanık olarak bilgisine başvurulduğu bilgisi edinildi. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5 müfettişin, Şişli’nin ifadesini pazartesi günü alacağı belirtilmişti.

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19 ŞİKAYETÇİ VAR

Şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız tarafından 3 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Şişli’nin, “Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor... Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız...” şeklinde ithamlarda bulunduğu aktarılmıştı. Yapılan suç duyuruyla ilgili başsavcılığa gelen 19 şikayetçinin ifadeleri alınmış ve kişilerin hepsi sorumlu yöneticilerden şikayetçi olduklarını bildirmişti.