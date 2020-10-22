Hoş geldin toplantıları

3 Kasım’da iktidara gelişinin 18’nci yılını kutlamaya hazırlanan AK Parti, bir yandan da ailesine kattığı yeni üyelerle buluşmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla MYK üyeleri, 70-80 kişilik gruplar oluşturacak yeni üyelerle bir araya gelecek.

Üye seferberliği başlatan ve “Her yıl 1 milyon yeni üye ile 2023’te 15 milyon üyeye ulaşmayı” hedefleyen AK Parti, ‘Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor’ çalışması kapsamında ailesine kattığı yüz binlerce yeni üye ile bir araya geliyor. Video konferans yöntemiyle yapılacak olan toplantılara, önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

HEDEFLER BİRİNCİ AĞIZDAN VERİLECEK

MYK üyeleri bu toplantılarda çoğunluğu gençlerden oluşan üyelerle gündem değerlendirmesi yapacak. 70-80 kişiden oluşması planlanan toplantılarda yeni üyelerin görüşleri dinlenecek. Gençlere yönelik yapılan adımlar başta olmak üzere 2023 ve 2053 hedefleri anlatılacak.

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FARKLILIKLARI KUŞATAN HAREKET

Toplantılarda devam eden kongre sürecinde sağlanan yenileşmeden de bahsedileceği belirtilirken, AK Parti’nin Türkiye’nin tüm renklerini kucaklayan, bütün farklılıklarını kuşatan bir hareket olduğu aktarılacak. Bu kapsamda AK Parti davasının Türkiye’nin en geniş ailesi olduğu belirtilecek.

BİRLİK BÜTÜNLÜĞE VURGU

AK Parti’nin üye sayısına göre değil, aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci parti olduğu yeni üyelere anlatılıp, güçlü kalmasının Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekileceği belirtiliyor. Yine MYK üyeleri tarafından AK Parti harekatının büyümesine paralel Türk demokrasisin de o derecede güçleneceğinin altı çizilecek.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslümanları hedef alan Macron'a yanıt: Asıl gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları, Başkanları, Başmüftüleri İstişare Toplantısı'na video mesaj ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Emmanuel Macron'un açıklamalarına cevap verdi. Erdoğan, ''Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. 'Aşırılıkla mücadele' kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade; zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Güven mektubu sundular

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Malta, İspanya ve Almanya büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Cutajar, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti. Ardından İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hergueta Garnica'nın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan son olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Schulz, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Schulz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.