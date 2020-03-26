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İSTANBUL

İBB’den koronaya davetiye: Yolcular bırakın sosyal mesafeyi adım atamıyor

Türkiye virüse karşı teyakkuza geçerken İBB’nin ‘seferleri azaltma’ kararı vatandaşı isyan ettirdi. Balık istifi halinde metrobüse binenler, bırakın ‘sosyal mesafeyi’ adım atacak yer bulamadı.

Fatih Özer Yeni Şafak
İptal edilen seferlerin listesi: HT19, HT2, 33D, 25S1, 144K, 76BT, 76GM, 92A, MK19, MK21, MR41, 36S, 38H, 55EY, MK51, MR35, ST36, 25G, 26B, 29T, 37, 40, 48R, 54B, 54Y, 59HS, 59S, 59UÇ, 70D.
İptal edilen seferlerin listesi: HT19, HT2, 33D, 25S1, 144K, 76BT, 76GM, 92A, MK19, MK21, MR41, 36S, 38H, 55EY, MK51, MR35, ST36, 25G, 26B, 29T, 37, 40, 48R, 54B, 54Y, 59HS, 59S, 59UÇ, 70D.

Koronavirüse karşı Türkiye gerekli önlemlerle teyakkuza geçerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘seferleri azaltma’ kararı vatandaşı isyan ettirdi. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile ‘Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu kabul edecek’ kararı alırken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam aksi görüntülere sebep oldu. Belediye gerekçe göstermeden işe gidiş ve geliş saatlerinde il genelinde 30 hatta sefer iptallerine gitti. 8 vagonlu metro hatları 4 vagona düşürüldü, sefer aralıkları da 7 dakikaya kadar çıkarıldı. Tam insan trafiğinin yoğun olduğu saatlerde gelen iptaller adeta korona virüse davetiye çıkardı. Vatandaşlar balık istifi halinde metro ve otobüslere bindi.

CİNAYETE TEŞEBBÜS!

Vatandaşlar CHP’li yönetime sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi: O hesaplardan biri, “Sefer 252, 251, DT2, DT1, 30A, 74A... Hepsi de mesai başlangıç ve bitişlerinde çok kalabalık, normalde kişinin yan koltuğu, önü ve arka koltuğu boş olacak şekilde hizmet verilmelidir. Sosyal mesafe koruyamazsak daha çok enfekte olunur ve ölümler artar.” şeklinde tivit atarak tepkisini dile getirdi. Bir diğer kişi de “Seferleri arttırması gereken İBB sefer sayısı azaltıyor. Adeta korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor” dedi.

SEFER AZALTMAK YOK DEMİŞTİ

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu 15 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ Salgın hastalık ve okul tatilleri nedeniyle toplu taşımada bir haftada % 30’ları aşan kullanım azalması olmuştur. Buna rağmen İETT hatlarımızda yoğunluk yaşanmaması adına sefer azaltması yapmayacağız” ifadesini kullanmıştı.

Koronavirüs ve İçişleri Bakanlığı genelgesine rağmen İBB balık istifi yolcu taşıyor
OYNAT 00:26
Koronavirüs ve İçişleri Bakanlığı genelgesine rağmen İBB balık istifi yolcu taşıyor
İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 'şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.' ifadelerini hiçe sayan İBB, 146T numaralı Boğazköy/Bahçeşehir-Yenikapı hattında balık istifi yolcu taşıyor. Araçta bulunan bir yolcunun kendisinin paylaştığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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