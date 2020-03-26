İBB’den koronaya davetiye: Yolcular bırakın sosyal mesafeyi adım atamıyor

Koronavirüse karşı Türkiye gerekli önlemlerle teyakkuza geçerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘seferleri azaltma’ kararı vatandaşı isyan ettirdi. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile ‘Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu kabul edecek’ kararı alırken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam aksi görüntülere sebep oldu. Belediye gerekçe göstermeden işe gidiş ve geliş saatlerinde il genelinde 30 hatta sefer iptallerine gitti. 8 vagonlu metro hatları 4 vagona düşürüldü, sefer aralıkları da 7 dakikaya kadar çıkarıldı. Tam insan trafiğinin yoğun olduğu saatlerde gelen iptaller adeta korona virüse davetiye çıkardı. Vatandaşlar balık istifi halinde metro ve otobüslere bindi.

CİNAYETE TEŞEBBÜS!

Vatandaşlar CHP’li yönetime sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi: O hesaplardan biri, “Sefer 252, 251, DT2, DT1, 30A, 74A... Hepsi de mesai başlangıç ve bitişlerinde çok kalabalık, normalde kişinin yan koltuğu, önü ve arka koltuğu boş olacak şekilde hizmet verilmelidir. Sosyal mesafe koruyamazsak daha çok enfekte olunur ve ölümler artar.” şeklinde tivit atarak tepkisini dile getirdi. Bir diğer kişi de “Seferleri arttırması gereken İBB sefer sayısı azaltıyor. Adeta korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor” dedi.

SEFER AZALTMAK YOK DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu 15 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ Salgın hastalık ve okul tatilleri nedeniyle toplu taşımada bir haftada % 30’ları aşan kullanım azalması olmuştur. Buna rağmen İETT hatlarımızda yoğunluk yaşanmaması adına sefer azaltması yapmayacağız” ifadesini kullanmıştı.