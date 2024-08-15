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İBB'nin metrobüs hattındaki çalışması trafiği felç etti

Mega kent İstanbul'da Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

10:09 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:51 - 15/08/2024 Perşembe
AA
İstanbul'da metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması trafiği aksattı
İstanbul'da metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması trafiği aksattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması sürüyor.

Çalışmalar kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağının bariyeri kaldırıldı ve yola dubalar yerleştirildi.



D-100 kara yolunun bir şeridinin kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Metrobüs araçları burada, kapatılan şeritten ilerliyor.


D-100 kara yolunda uzun araç kuyruklarının Avcılar Parseller'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar devam ettiği görüldü.


İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını açıklamıştı.






#Avcılar
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