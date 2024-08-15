Sokak ortasında dehşet: Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki bıçakla öldürdü

, "Bay ve bayan ikisi tartışıyorlardı, olaya müdahale etmek için yürümeye başladık. Biz karı koca olduklarını düşündük, yürümeye başladılar. O yüzden biz olay bitti diye düşündük. Karşımızda bıçakladı, gördük ama ara sokağa kaçtı, mahalle halkı yakaladı"