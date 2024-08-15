Sokak ortasında dehşet: Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki bıçakla öldürdü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde barışma teklifini reddeden eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Akkaya tarafından sokak ortasında bıçaklandı.
İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına kocası Gökhan Akkaya barışma teklifinde bulundu. Öznur Akkaya, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.
Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan eş vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı.
İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öznur Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.