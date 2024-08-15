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Sokak ortasında dehşet: Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki bıçakla öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Akkaya tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

09:38 - 15/08/2024 Perşembe
DHA
Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde barışma teklifini reddeden eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Akkaya tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına kocası Gökhan Akkaya barışma teklifinde bulundu. Öznur Akkaya, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.


Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan eş vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı.


İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öznur Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

'Mahalle halkı yakalandı'

Olayı gören Şahin Balıkçı
, "Bay ve bayan ikisi tartışıyorlardı, olaya müdahale etmek için yürümeye başladık. Biz karı koca olduklarını düşündük, yürümeye başladılar. O yüzden biz olay bitti diye düşündük. Karşımızda bıçakladı, gördük ama ara sokağa kaçtı, mahalle halkı yakaladı"
diye konuştu.

'Ters kelepçeyle götürüldü'

Şüpheliyi motosikletle kovalayan Mehmet Pekedis,
“Önümüzden 3 kişinin geçtiğini gördük bize abi yakalayın diyorlardı. Yakalayamadık, sonra ben motorun üzerinden atladım peşine düştük. Kaçarken onu kolundan tutup çektim sonra birkaç tane vurdum. Sonrasında halk tarafından da biraz darbe aldı. Ondan sonra polisler gelip ters kelepçeyle alıp götürdüler"
dedi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet: Arnavutköy'de eşini sokak ortasında öldürdü! Vatandaşlardan cani kocaya öfke seli

İstanbul'da cani koca, iki yıldır boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında başından vurarak canince öldürdü. Cinayet sonrası eşinin cansız bedeninin başında bekleyen cani koca polis ekipleri tarafından zorla gözaltına alındı. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet sonrasında mahalle sakinleri ise cani kocaya öfkelendi. Cani kocanın gözaltına alındıktan sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istediği öğrenilirken, mahalle sakinleri, "Kendi kafasına silahı dayadı ama o kadar cesaretli olduğunu zannetmiyorum. Kendi kafasına sıkamadı, keşke kendine de sıksaydı." ifadeleriyle öfkelerini dile getirdi. Öte yandan yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#cinayet
#Küçükçekmece
#İstanbul
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