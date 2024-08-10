İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dört çocuk annesi Serpil Gül (35), 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu Harun Gül (40) tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.

Eşini öldürdükten sonra başında bekleyen Harun Gül, polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Serpil Gül ile 40 yaşındaki Harun Gül 2 yıldır boşanma aşamasındaydı ve ayrı yaşıyordu. Serpil Gül baba Harun Gül ile birlikte kalan çocuklarını görmek için Arnavutköy'deki evine geldi. Harun Gül, Serpil Gül'e çocuklarını göstermeyince çift arasında tartışma çıktı. Sokağa kadar taşan tartışmada Serpil Gül eşi Harun Gül'den kaçarken ayağı takıldı düştü. Bu sırada bir el havaya ateş eden Harun Gül, ardından Serpil Gül'ü başından silahla vurdu.

Eşini vahşice katledip başında bekledi

Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Harun Gül'ün eşi Serpil Gül'ün başında beklediğini gördü. Harun Gül kafasına sıkmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4 Çocuk annesi Serpil Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından anne Serpil Gül'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vahşi cinayet vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

Serpil Gül'ün eşi tarafından sokak ortasında vurulduğu anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, Serpil Gül'ün eşi Harun Gül'den kaçmaya çalıştığı o sırada ayağının takıldığı ve yere düştüğü anlar yer alıyor. Eşi Harun Gül ise elinde silahla eşini yakalamaya çalışıyor. Daha sonra saldırgan eş, yere düşen Serpil Gül'e iki el ateş ediyor. Harun Gül'ün silahı bir süre tutukluk yapıyor. Silahı düzelten Harun Gül, Serpil Gül'e yerdeyken 1 el daha ateş ediyor ve ardından silahı kendi kafasına doğrultuyor. Bir süre yerde yatan Serpil Gül'ün başında bekleyen saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alınıyor. Öte yandan Harun Gül'ün, Serpil Gül'e ateş ederken bazı vatandaşların kamyonetin arkasına saklandığı, gelen ambulansın ise saldırganı elindeki silahla gördükten sonra geri çekilmek zorunda kaldığı görülüyor.

Eşi tarafından vahşice öldürülen Serpil Gül

Vatandaşlardan cani kocaya öfke seli: Keşke kendine de sıksaydı

Görgü tanığı Orhan Güngör, "Bir ses geldi, baktım kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra mermiyi namluya bir daha verdi. Kafasına bir daha sıktı. Kendi kafasına silahı dayadı ama o kadar cesaretli olduğunu zannetmiyorum. Kendi kafasına sıkamadı, keşke kendine de sıksaydı. Olan bir insana oldu, yavrularına oldu. Allah insanlara akıl fikir versin" dedi.

Vatandaşlar cani kocayı linç etmek istedi

Çevre sakini Feyzullah Katmerlikaya, "Elinde silah olan kişi kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Tam o sırada orada insanlar da bekliyordu, polisler geldi. Kimseyi yanına yaklaştırmadığı için ambulans giremedi. Ekipler geldi, adamı gözaltına aldılar. Çevredeki vatandaşlar linç girişiminde bulunmak istedi. Polisler şüpheliyi vatandaşların elinden zor kurtardı" ifadelerine yer verdi.

"Dört çocukları var"

Komşu Esra Kavaklı, "En üst katta yaşıyorlarmış kendileri. 4 çocukları var. Kadın ayrılmış herhalde kocasından, ayrıldıkları için olay da burada gerçekleşiyor. Merdivenlerden iniyorlar, adamda silah var. Çünkü başına 4 el ateş ettiği söyleniyor olay da tam olarak bu sokakta oluyor" diye konuştu.

"Kadın yalvarıyordu kocasına"

Aynı sokakta yaşayan Aynur Kavaklı ise, "Kadın yalvarıyordu kocasına, 'Çocuklara ne olacak? Yapma, etme' diye. Kadını geri iterek sokağın başına kadar götürdü. Orada bir el havaya ateş etti 3 elde kadına sıktı. Çocuklar 'baba, baba' diye bağırıyordu, anne diye bağırmıyorlardı. Burada 2 tane adam gibi adam olsaydı o kadın bugün ölmezdi" ifadelerine yer verdi.







