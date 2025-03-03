İBB'ye bağlı Medya AŞ'ye operasyonda yeni gelişme: İncelemeye takılan diğer şirketler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta İBB’ye bağlı Medya AŞ’nin ihaleleriyle ilgili harekete geçti. Bu kapsamda, şirketten ihale alan 21 firmaya dair bilgi ve belgeler talep edildi. Bugün ise polis ekipleri Medya AŞ’ye giderek muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu. Son olarak incelemeye takılan diğer şirketlerin isimleri öğrenildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ'ye geldi.
Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.
DİĞER ŞİRKETLERİN İSİMLERİ ÖĞRENİLDİ
İncelemeye takılan diğer şirketlerin isimleri öğrenildi.
ŞİRKETLER:
1- OMR ORGANİZASYON MEDYA REKLAM LİMİTED ŞİRKETİ(MERSİS NO: 0642085614500001)
2- CREATİVE MEDİA REKLAM ANONİM ŞİRKETİ (MERSİS NO: 0211070493400012)
3- MEDYAGOLD AJANS REKLAM MATBAA VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (MERSİS NO: 0614125162500002)
4- ADGREAT DİJİTAL MEDYA VE REKLAM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (0007148580400001)
5- WINNET BİLGİSAYAR YAZILIM İSTİHDAM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ (MERSİS NO: 08111118852200001)
6- ÜÇ D TANITIM REKLAM TURİZM ORGANİZASYON VE OTOMOTİV TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ (MERSİS NO: 0996045039000016)
7- İNFİNİDİUM TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM LTD. ŞTİ(MERSİS NO: 0983040214900011)
8- KARMA AJANS REKLAM ORGANİZASYON VE PRODÜKSİYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (MERSİS NO: 0070085930200001)
9- FORMELNET BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE İSTİHDAM HİZMETLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ(MERSİS NO: 0388136473600001)
10- İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(MERSİS NO: 0466064591900011)
11- ÜÇİKİBİR REKLAM PROMOSYON ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(MERSİS NO: 0904112664100001)
12- KARPUZ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ VERGİ MERSİS NO:0524136052900001)
13- DEĞİŞİK HİKAYELER İÇERİK TASARIM PRODÜKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VERGİ (MERSİS NO: 0273064990400026)
14- ŞİMDİ YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ (MERSİS NO: 0811124124200001)
15- ARTI İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED (Vergi No: 7880306121)
16- İSTANBULED LED TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Vergi No:4811428620)
17- REKLAM İSTANBUL MEDYA VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ (MERSİS NO: 0734190014100001)
18- CS KARE GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İNŞAAT EMLAK VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Vergi No:2150258065)
19- GOGORA FİLM YAPIM PRODÜKSİYON ANONİM ŞİRKETİ (MERSİS NO: 0396156813000001)
20- SK PRODUCTION ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (MERSİS NO: 0772143907400001)