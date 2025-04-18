İBB’ye terör soruşturması böyle başladı

İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasına dair kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği üzerine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kapsamlı bir açıklama yaptı. “7 Soruda 7 Cevap” başlığıyla yayınladığı metinle “terör” soruşturmasının temellerini ve elde edilen bulguları açıklayan Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına da detaylı yanıtlar sundu. İşte o süreç:

1- TERÖR SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

* 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından İBB ve iştiraklerinde terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı yönündeki ihbarlar üzerine, 20 Aralık 2021’de yalnız İBB değil, 74 belediyeyi kapsayan geniş çaplı bir teftiş başlatıldı. Kamu kurumlarında görev yapmaması gereken 505 kişi tespit edildi. Bu kişilerin işe alımında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadığı ortaya çıktı.

2- TEFTİŞ SÜRECİNDEKİ BULGULAR

* İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Ticaret ve Maliye Bakanlığı denetçileri ile MASAK uzmanlarının yer aldığı 8 kişilik heyetin yürüttüğü teftiş 26 Ağustos 2022’de tamamlandı. 25 bin 361 kişinin işe alındığı süreçte 4 bin 227 kişi hakkında adli soruşturma ya da kovuşturma bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 147’sinin terör suçlamasıyla yargılandığı, 66’sının ise mahkûmiyet aldığı belirlendi. 1668 kişi hakkında terör örgütleriyle iltisaklı

olduğuna dair kayıt bulundu.

3- ADLİ SİCİLLER TEMİZ Mİ?

* İBB adli sicil belgelerinde “kamu” seçeneği yerine “özel” seçeneğini kullanarak terör iltisaklı kişilerin kayıtlarını sakladı. Güvenlik soruşturmaları yapılmadı ve belediye şirketlerinde komisyon kurulmadan işe alım gerçekleştirildi.

4- KHK’LILAR BELEDİYEDE Mİ?

* KHK ile kamudan ihraç edilen 21 kişi

İBB şirketleri üzerinden tekrar istihdam edildi. Özellikle PKK ve FETÖ ile iltisaklı kişiler belediye iştiraklerinde “hülle” yöntemiyle işe alındı. DİAYDER bağlantılı sözde imamlar da bu kapsamda kadro vaadiyle sisteme dahil edildi.

5- İBB SÜRECE NASIL YAKLAŞTI?

* Teftişlerin ardından 120 kişi apar topar işten çıkarıldı. Bunların bir kısmı

İBB binası önünde İBB'ye "suça ortak olma” şeklinde eylem yaptı. İBB soruşturma başlamadan önce güvenlik soruşturması taleplerini aceleyle valiliğe iletti.

6- “SİYASETEN SÖYLEDİM” İDDİASI YALAN

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Süleyman Soylu’nun “Siyaseten söyledim” dediği iddiası kesin dille yalanlandı.

Bu ifadeyi hiçbir zaman kullanmadığını belirten Soylu, “Bu sözü söylediğimi

ispat etmeyen şerefsizdir” diye sert çıktı. Soylu, Özel’in açıklamalarını “iftira ve algı siyaseti” olarak nitelendirdi.

7- DİAYDER SORUŞTURMASI VE PKK

* Soylu’nun açıklamasında, PKK bağlantılı DİAYDER üzerinden yürütülen kadro aktarımlarına da yer verildi. Derneğin, PKK’ya müzahir yapılarla irtibatlı olduğu ve İBB’nin bu derneğe alışveriş kartı, maaş gibi kaynaklar aktardığı iddia edildi. DİAYDER soruşturması kapsamında 28 kişi gözaltına alınırken, 16 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.

Süleyman Soylu, açıklamasının sonunda “Devletin bilgi, belge ve soruşturmalarıyla tespit edilen bu verilerin üstü örtülemez” diyerek, soruşturmanın hukuki zeminde sürdüğünü ve kamu vicdanının bu süreci yakından takip ettiğini belirtti. Soylu, “Yalan ve iftirayı meslek haline getirenin vay haline!” ifadeleriyle de Özgür Özel’i hedef aldı.



