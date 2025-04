"Alacağa karşı yüzde 10 komisyon istendi" iddiası

Otobüs esnafı adına açıklama yapan Avukat Erhan Güneş, “Verilen sözler tutulmadı. Her seferinde bizi oyaladılar. Şu an 3 bin 41 otobüsün 6 milyar TL alacağı var. Yani her bir aracın 2 milyon TL alacağı var. Esnaf alacaklarını isteyince mobbing uyguluyor, ruhsat iptaliyle tehdit ediyorlar. Ödemelerimiz ay sonuna kadar yapılmadığı takdirde araçlara kendi POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kart kullanmayın. Ödemeleri bizim POS cihazımızdan yapın” dedi.