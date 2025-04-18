"Alacağa karşı yüzde 10 komisyon istendi" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Özel Halk Otobüsü esnafı bir kez daha karşı karşıya geldi. Aralık 2024’ten bu yana ödeme alamayan otobüs esnafı, dün Saraçhane’deki İBB binası önünde toplandı. Şoför maaşı, bakım ve yakıt masrafına yetişemediklerini belirten otobüsçüler, İETT yönetiminin alacakların ödenmesi için kendilerinden yüzde 10 pay istediğini öne sürdü.





OTOBÜSE POS CİHAZI KOYACAĞIZ

Otobüs esnafı adına açıklama yapan Avukat Erhan Güneş, “Verilen sözler tutulmadı. Her seferinde bizi oyaladılar. Şu an 3 bin 41 otobüsün 6 milyar TL alacağı var. Yani her bir aracın 2 milyon TL alacağı var. Esnaf alacaklarını isteyince mobbing uyguluyor, ruhsat iptaliyle tehdit ediyorlar. Ödemelerimiz ay sonuna kadar yapılmadığı takdirde araçlara kendi POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kart kullanmayın. Ödemeleri bizim POS cihazımızdan yapın” dedi.





"HIRSIZ VAR" SLOGANLARI

Yaklaşık 200 eylemci İBB önünde “Yönetim istifa”, “Hak, hukuk, adalet”, “Hırsız var” sloganları attı. Talepleri karşılanmazsa kontak kapatacaklarını, Saraçhane’yi terk etmeyeceklerini söyleyen otobüsçüler, Yeni Şafak’a konuştu.

* Aysel Öznağ: Şoförüm olsa mazot alamıyorum, mazot alsam şoför bulamıyorum. Araçlarımız artık yıprandı ama bu şartlarda yenilemek mümkün değil. Artık yazılı taahhüt bekliyoruz.

* Veysi Hekimoğlu: İETT Genel Müdürü İrfan Demet vurdumduymaz bir adam. Günde iki rapor yiyorum. Her ay binlerce lira ceza ödüyorum. Böyle yaparak bize olan borçlarını eritmeye çalışıyorlar.

* İsa Tanrıverdi: Bu teker artık dönmüyor. Bize olan borçlarını ödemedikleri gibi her ay “Telefona baktın, telefonun çaldı” gibi saçma nedenlerden ceza kesiyorlar. Her ay 55-60 bin TL ceza ödüyoruz.



