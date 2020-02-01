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YALOVA

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

İçi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan M.A isimli kadın, içerisinde altın yüzük ve takıların bulunduğu çantayı, eksi eşyalarla birlikteyanlışlıkla çöplerle birlikte attı. Olayın farkına varınca belediyeye başvuran dalgın kadının çantası uzun aramalar neticesinde çöp konteynerinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Altın dolu çantası bulunan kadın, belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Altın dolu çantası bulunan kadın, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde ikamet eden M.A adlı kadın, evini temizleyerek eski ve işine yaramayan eşyaları dışarıya çıkardı. Ardından belediyeye ait bir çöp aracı gelerek çöplerle birlikte bu eski eşyaları da aldı. Ancak M.A bir süre sonra altınların içerisinde olduğu çantayı bulamayınca dalgınlıkla onu da çöpe attığını fark etti.

İHA
Kadının çantası belediye çalışanlarının yardımıyla bulundu.

Fark edince belediyeye koştu

Bunun üzerine paniğe kapılan dalgın kadın soluğu Teşvikiye Belediyesi’nde aldı. Durumu belediye yetkililerine anlatarak yardım isteyen M.A çantası için belediye ekipleri seferber oldu.
Çöplerin altını üstüne getirdiler

  • Çöp dökülen alanlarda yapılan alanlarda çanta bulunamayınca belediyeye ait çöp konteynerlerinin kasaları boşaltıldı. Dökülen çöpler arasındaki çantayı bulan belediye çalışanı, altın dolu çantayı sahibine teslim etti. Dalgın kadın altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, belediye ekipleri de derin bir nefes aldılar.
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