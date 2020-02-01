İçi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde ikamet eden M.A adlı kadın, evini temizleyerek eski ve işine yaramayan eşyaları dışarıya çıkardı. Ardından belediyeye ait bir çöp aracı gelerek çöplerle birlikte bu eski eşyaları da aldı. Ancak M.A bir süre sonra altınların içerisinde olduğu çantayı bulamayınca dalgınlıkla onu da çöpe attığını fark etti.

İHA Kadının çantası belediye çalışanlarının yardımıyla bulundu.

Fark edince belediyeye koştu

Bunun üzerine paniğe kapılan dalgın kadın soluğu Teşvikiye Belediyesi’nde aldı. Durumu belediye yetkililerine anlatarak yardım isteyen M.A çantası için belediye ekipleri seferber oldu.

Çöplerin altını üstüne getirdiler