Gündem İçişleri Bakanı Soyluyu tehdit ettiği gerekçesiyle CHPli Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle CHP'li Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soyluyu tehdit ettiği gerekçesiyle CHPli Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
Engin Özkoç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özkoç'un, twitter hesabından 30 Ocak 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi. Fezlekede Özkoç'un paylaşımda kullandığı ifadelerin, eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.

ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Fezlekede, "27. dönem milletvekili Engin Özkoç'un, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi. Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi

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