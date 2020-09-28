İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin kimliği belli oldu Bakan Soylu son dakika olarak duyurmuştu: Kırmızı kategorideki teröristin kimliği belli oldu İçişleri Bakanı Soylu'nun son dakika olarak duyurduğu etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin kimliği belli oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu teröristin Vahiyettin Karay olduğu aktarıldı.

Haber Merkezi 28 Eylül 2020, 20:06 Son Güncelleme: 28 Eylül 2020, 20:06 AA DHA