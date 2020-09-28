Bakan Soylu son dakika olarak duyurmuştu: Kırmızı kategorideki teröristin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu teröristin Vahiyettin Karay olduğu aktarıldı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İki önemli haber. Bir, Diyarbakır annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. İki, kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun." ifadesini kullandı.
- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yurt içinde bulunan teröristlerin yüze 60'ının sorumlusu olan, kırmızı kategoride aranan örgütün sözde Botan Saha Sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirilmiştir." dendi.
ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİ ESNASINDA EYP PATLATILMIŞTI
- Terörist; 2007 yılında (12) askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca eyleminin planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olduğu,
- - 19.08.2008 tarihinde Yüksekova Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında EYP patlatılması eyleminin tamilatını verdiği,
- - 22.08.2008 tarihinde Yüksekova Havre Tepede bulunan askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu.
- - 12.07.2008 tarihinde Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması eyleminin talimatını vermiştir.