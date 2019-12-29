İDO ve BUDO'nun 30 Aralık'taki iptal edilen seferleri İDO ve BUDO seferlerine hava engeli: Bazı seferler iptal edildi İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi 29 Aralık 2019, 22:50 Son Güncelleme: 30 Aralık 2019, 00:00 AA