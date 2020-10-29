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İSPARTA

İki cinayet sanığının yakınları: Zehra ve Korhan yaşıyor

Isparta'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'i öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ali Aydıner hakkında 5 Kasım günü görülecek duruşmada karar verilmesi bekleniyor. Anne Alime Aydıner ile abla İlkay Kırmızıgül, kayıp ikilinin yaşadığını öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
Zehra Çaycı (23), Korhan Taştekin ve Ali Aydıner.
Zehra Çaycı (23), Korhan Taştekin ve Ali Aydıner.

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı (23), 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu.

  • Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimallerine karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in (33) arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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'KARDEŞİM BOŞ YERE SUÇLANDI'

5 Kasım günü görülecek karar duruşması öncesi tutuklu sanık Ali Aydıner'in annesi Alime Aydıner ve abla İlkay Kırmızıgül, Korhan Taştekin ile Zehra Çaycı'nın 10 Ağustos 2017 gecesi en son görüldükleri besihanede, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Ali Aydıner'in ablası İlkay Kırmızıgül, "Kardeşim boş yere 2 yıl 5 aydır cezaevinde yatıyor. Benim kardeşim suçsuz. Zehra ve Korhan'ın halen sağ olduklarına ve saklandıklarına eminiz" dedi.

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'KORHAN'IN ESKİ EŞİ OLAY GÜNÜ BU BÖLGEDE'

İlkay Kırmızıgül, Korhan Taştekin'in eski eşi Ö.'nün HTS kayıtlarında, olayın olduğu saatlerde ve ertesi gün erken saatlerde besihane civarında olduğunun görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

  • "Aynı şekilde Ö.'nün babasının telefonunun da ertesi gün öğleye doğru besihane civarından sinyal verdiği görülmüştür. Ö., Ali'nin ses kaydını almış. Ali ses kaydında 'Benim hiçbir şekilde olayla ilgim yok, benim alnım ak' demesine rağmen, birkaç masumane, iyi niyetli yanlış konuşmaları aleyhine kullanılmıştır. Ayrıca Korhan'ın besihaneden ayrılmasının hemen ardından telefonunun HTS kayıtlarına göre nerelerden sinyal verdiği belli. Bu da şunu gösteriyor ki Korhan, Ali'nin yanından ayrılmış, ayrıldıktan sonra da telefonu sabaha kadar Isparta'daki bazı bölgelerden sinyal vermeye devam etmiştir."

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'KORHAN VE ZEHRA BAŞKA ARAÇLA BURADAN AYRILMIŞ'

Abla Kırmızıgül, olay gecesi Korhan ve Zehra'nın, yanlarında bulunan çocuğu, Zehra'nın eski kayınvalidesine bıraktıktan sonra besihaneye geri geldiğini, ardından da başka araçla oradan ayrıldıklarını anlatarak, iddialarını şöyle sürdürdü:

  • “Korhan olay gecesi aracını burada bırakarak kardeşime emanet etmiş. 'Ben sabah geri geleceğim, gelmezsem öğleye kadar babama teslim et' diyerek Zehra ile birlikte kendilerini almaya gelen araçla 'Antalya'ya gidiyoruz' diye ayrılmış. Kardeşim de ertesi gün, Korhan gelmeyince babasına arabayı teslim etmiş."

'SWARM HESABINDAN YER BİLDİRİMİNDE BULUNMUŞ'

Ali Aydıner'in tutuklanıp cezaevine gönderilmesinden sonra kayıp olan Korhan Taştekin'in kendisine ait swarm hesabından yer bildiriminde bulunduğunu, bunun da soruşturma dosyasında yer aldığını kaydeden Kırmızıgül, "Bu hesaptan Korhan bir gece kulübünde olduğuna ilişkin yer bildiriminde bulunmuştur. Şifre işlemleri ile giriş yapılan bu hesaptan yer bildiriminde bulunması Korhan'ın sağ olduğunun delilidir. Biz kardeşimin masum olduğuna inanıyoruz. Türk adaletine sonuna kadar güveniyoruz ve masumiyetinin ortaya çıkıp beraat edeceğine inanıyoruz" dedi.

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'BENİM OĞLUM SUÇSUZ ANALAR HİSSEDER'

Oğlunun cinayet suçlamasıyla yargılanmasından dolayı oldukça üzgün olduğunu belirten Alime Aydıner ise "Çok üzgünüm, konuşamıyorum bile. Oğlumun suçsuz olduğunu biliyorum. O öyle bir suç işlese ana yüreği bunu hisseder. Yattığından, kalktığından hal ve hareketlerinden anneler anlar. Ben kendisiyle de kaç kez konuştum. Oğlum suçsuz. O kimseye zarar veremez. Evimizde tavuklarımız var, onu bile kesemez. Babamız keser, biz ana- oğul temizleriz. Onların ikisi de yaşıyor ama benim oğlum hasta halinde ceza çekiyor. Oğlumun suçsuzluğu eninde sonunda ortaya çıkacak. Biz devletimize güveniyoruz. Oğluma ne iftiralar atıldı ama hepsi ortaya çıkacak. Biz vicdanen çok rahatız. Asla benim oğlum böyle bir şey yapamaz o yüzden rahatız" diye konuştu.

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'KORHAN VE ZEHRA BİR YERLERDE YAŞIYOR'

Zehra Çaycı ile Korhan Taştekin'in bir yerlerde yaşadığını öne süren anne Aydıner, "İlk baştan söyledim, 'ikisi, bunlar gitti' dedim. Öldü dediklerinde hiç ihtimal dahi vermedim, çünkü benim oğlum böyle bir şey yapamaz. En çok üzüldüğüm oğlum kanser hastası ve tedavisi yarım kaldı. Orada iyice hastalanır diye üzüldük. Masumiyeti er geç ortaya çıkacak" dedi.

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