Gündem İki otobüs arasına sıkışan İETT şoförü hayatını kaybetti
İSTANBUL

İki otobüs arasına sıkışan İETT şoförü hayatını kaybetti

İETT peronunda otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken kayan İETT otobüsü çarptı. İki otobüs arasında kalan şoför, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İki otobüs arasına sıkışan İETT şoförü hayatını kaybetti
İstanbul

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç, aracını Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan perona çektikten sonra radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti.

Saat 11.00 sıralarında durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüs şoförü İlhami Teker ise bilinmeyen bir nedenle aracını durduramadı ve İrfan Tunç'a çarptı.

İki aracın arasına sıkıştı

Kazayı görenler iki aracın arasına sıkışan Tunç'un yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Tunç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede can verdi

DHA’nın haberine göre İrfan Tunç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tunç'a çarpan Teker ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı
GÜNDEM
Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı

Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü
OYNAT 00:27
Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil, arkasındaki otomobilin üstüne çıktı. Kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 3 kişi kaçarak kazadan kıl payı kurtuldu.
Kadıköyde zafer Fenerbahçenin

Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin

​Temsilcimiz, Rum takımı AEK Larnaca'yı mağlup etti ve lider oldu.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan eli boş dönüyoruz

Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kremlin: Zelenskiynin Rusyaya saldırma yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

'Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.