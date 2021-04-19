İkinci anne-çocuk ünitesi Diyarbakır’a

Annesiyle cezaevinde kalmak zorunda olan 0-6 yaş grubu çocukların cezaevi şartlarından uzak, sosyal ve psikolojik gelişimini sağlamak için oluşturulan anne-çocuk ünitesi yaygınlaşıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Türkiye’deki ikinci anne-çocuk ünitesinin Diyarbakır Cezaevi’ne yapıldığını duyurdu.

Alkaç, “Zaman içerisinde de tüm kadın cezaevlerimizde üniteyi hayata geçireceğiz” dedi. Ünite pilot olarak Sincan Cezaevi’nde uygulanıyordu. Alkaç, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla “görüntülü” görüşmesine imkan tanıyan sistemle ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “Nisan ayı sonuna kadar tüm kadın cezaevleri, yıl sonuna kadar tüm kampüs cezaevlerinde hayata geçmiş olacak.”