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İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; Hakkari'de PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

12:38 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
Hakkari

Hakkari

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Açıklamada,
"Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 1 Nisan'da Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmış olup, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır."
denildi.




#Habur Sınır Kapısı
#Hakkari
#Hakkari Valiliği
#PKK'lı terörist
#terör örgütü PKK
#teslim olma
32 dakika önce
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