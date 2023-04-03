İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

"Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 1 Nisan'da Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmış olup, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır."