İlk günden beri yoğun diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve geldiğinden beri birçok mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı. İlk günden beri yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Fidan’ın telefonu, mevkidaşlarından gelen tebrikler nedeniyle susmadı.

Bakan Fidan’a ilk tebrik telefonları Türk coğrafyasından geldi. KKTC ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüşen Hakan Fidan devam eden süreçte Özbekistan, İran ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla ile görüştü. Bakan Fidan, F-16 konusu, NATO üyelikleri, sınır güvenliği gibi konular nedeniyle son dönemde yakın temas halinde bulunulan ABD’li, İsveçli, Ermeni ve Yunan mevkidaşlarıyla da ilk görüşmelerini yaptı. Fidan, son olarak dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell’dan tebrik telefonları aldı.

ABD İLE NATO MESAİSİ

Fidan, Kuveyt, Cezayir, Malezya, Ürdün, Umman, Brezilya, Sudan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova, Estonya ve BAE’li dışişleri bakanlarıyla görüşerek tebriklerini kabul etti. ABD’li mevkidaşı Blinken’ın tebrik telefonunda ise iki ülkeyi ilgilendiren genel konular görüşüldü. Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları gündeme geldi. İki bakanın en kısa sürede tekrar görüşecekleri de ifade edildi.

İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRELİM

Fidan’ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın özel temsilcisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Defallah el-Hac ile yaptığı görüşmede ise iki tarafın, “gelişmiş ve özel” ikili ilişkilerin seyri ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Sudan Dışişleri Bakanlığı’na göre iki tarafın, Sudan'daki mevcut krizin sona ermesine yardımcı olmak için ortak iş birliğinin güçlendirilmesi konusunu görüştüğü toplantıda, savaştan sonra harap olmuş

yerlerin restorasyonu ve yeniden inşası için dost ülkeler ile beraber ortaklıklara girme konusu da ele alındı.

Erdoğan’ın hedeflerini ilerletecek

Alman medya kurumu Redaktionnetzwerk Deutschland’da (RND) ve Die Welt gazetesinde Türkiye’nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı tanıtan analiz yazıları kaleme alındı. RND’nin “Her şeyi bilen adam: Hakan Fidan Türkiye’nin yeni Dışişleri Bakanı oldu” başlığıyla verilen analiz haberde, “Erdoğan neredeyse hiç kimseye daha fazla güvenmiyor ve Türk gizli servisi MİT’in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu, onu Türkiye’nin en güçlü adamlarından biri yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI İYİ BAĞLANTILARI VAR

Türkiye’de adını herkesin bildiği Fidan hakkında kamuoyunda çok az şey bilindiği belirtilen haberde, Fidan’ın kariyeriyle ilgili bilgi verildi. Fidan’ın Erdoğan’ın ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington ve Moskova gibi önemli seyahatlerine katıldığı belirtilen haberde, “Fidan’ın uluslararası iyi bağlantıları var” ifadesi kullanıldı. İstihbarat servisinin başındaki Fidan’ın sadece diplomatik beceriler sergilemediği, aynı zamanda “stratejik bir akıl” olduğu kaydedildi. Die Welt gazetesinde de “Erdoğan’ın sırlarını koruyan adam” başlığıyla verilen haberde, “Yönetiminde gizli servis MİT’in dünya siyasetinde aktif bir oyuncu olduğu biri. Talimatlarının, Türkiye ve bölge için geniş kapsamlı sonuçları oldu. Erdoğan’ın takip ettiği ve her zaman Batı’nın çıkarlarıyla örtüşmeyen ‘stratejik özerklik’ olarak nitelendirilen hedefi, daha da ilerletebilecek biri” değerlendirmesinde bulunuldu.







