İlk paket bayram sonrası

Birinci pakette yargıda acil çözüm bekleyen başlıklara ilişkin düzenlemeler bulunacak. Bu kapsamdaki ilk yargı paketinin bayramdan sonran TBMM’ye sunulması bekleniyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini” açıkladı.
EV HAPSİ YAYGINLAŞTIRILACAK
Takibi şikayete bağlı suçların kapsamı genişletilecek. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak.
İCRASIZ ÇOCUK TESLİMİ
İlk paket ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılması planlanıyor. Bunun yerine çocukların teslimine ilişkin farklı çözümler gündeme gelecek.