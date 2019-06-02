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ANKARA

İlk paket bayram sonrası

Yargı Reform Stratejisi’nin deki bazı başlıkların hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı. Yargı Reform Stratejisi planlanan takvime göre hayata geçirilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Birinci pakette yargıda acil çözüm bekleyen başlıklara ilişkin düzenlemeler bulunacak. Bu kapsamdaki ilk yargı paketinin bayramdan sonran TBMM’ye sunulması bekleniyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini” açıkladı.

EV HAPSİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Takibi şikayete bağlı suçların kapsamı genişletilecek. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak.

İCRASIZ ÇOCUK TESLİMİ

İlk paket ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılması planlanıyor. Bunun yerine çocukların teslimine ilişkin farklı çözümler gündeme gelecek.

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