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İlk ziyaret Türkiye’ye

Çin’in Dışişleri Bakanı olarak atanan Wang Yi, ilk ziyaretini Ankara’ya yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul ettiği Yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Canberk Doğan
04:00 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin’in yeni Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ‘yatırımların artırılması’ ile ticarette dengeleri değiştirecek ‘Kuşak ve Yol’ ile ‘Orta Koridor’ girişimlerinin uyumlaştırılmasını ele aldı. Fidan, dün Dışişleri Bakanlığında mevkidaşı Yi’yi ağırladı.

GENİŞ İSTİŞARE

Basına kapalı buluşmada ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. İkili, Çin ve Türkiye arasında diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin şekilde işletilmesi üzerinde de durdu. Bu çerçevede Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu gündeme geldi. Ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması ‘Kuşak ve Yol’ ile ‘Orta Koridor’ girişimlerinin uyumlaştırılmasının yanı sıra yatırımların karşılıklı olarak artırılması konuları da değerlendirildi. Taraflar, Uygur Türklerinin Çin’deki son durumu, Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve küresel mali sistemi de görüştü. Yi’nin selefi Çin Gang’dan belirli bir süredir haber alınamadığı medyaya düşmüş, sonrasında ise kısa zaman içinde Yi Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.


Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı bürokraside var olan FETÖ tehdidini tvnet'te anlattı: Örgütle mücadele alt mercilere hiç yansımıyor
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı bürokraside var olan FETÖ tehdidini tvnet'te anlattı: Örgütle mücadele alt mercilere hiç yansımıyor

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tvnet canlı yayınında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin en önemli ve can alıcı beka sorununun FETÖ olduğunu vurgulayan Yaycı, "FETÖ, sadece bir terör örgütü değildir, aynı zamanda bir casusluk örgütüdür." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadele konusundaki özverisinden övgüyle bahseden Yaycı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iradesi alt mercilere hiç yansımıyor." diyerek bürokrasideki tehdide dikkat çekti. Genelkurmay Başkanlığındaki tehlikeye dikkat çeken Yaycı, "Darbeye fiilen katılan generallerin oranı yüzde 64. Ordu teslim edilmiş. Genelkurmay Başkanı bizzat seçiyor bu isimleri. 15 Temmuz yaşanmasaydı FETÖ'cü olacak Genelkurmay Başkanlarını görebilirdik. " ifadelerini kullandı.

Cihat Yaycı 15 Temmuz'daki tarihi kırılma anlarını ilk kez anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri arızalandı biz Marmaris'e götürdük
Cihat Yaycı 15 Temmuz'daki tarihi kırılma anlarını ilk kez anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri arızalandı biz Marmaris'e götürdük

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tvnet canlı yayınında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Marmaris'te yaşadıklarını ilk kez anlattı. Erdoğan'ın aslında Antalya'ya gideceğini fakat Marmaris'e gitmesi konusunda Serkan Yazıcı tarafından ikna edildiğini söyleyen Yaycı, "Marmaris'e geleceğini kimseye söylemedik. Gelirken bindiği helikopter arızalandı ve askeri pistten biz aldık." diye konuştu. Darbe gecesinde bu kırılma anları nedeniyle FETÖ'cülerin hep yanlış adreslere gittiğini belirten Yaycı, "'Erdoğan bizim misafirimiz, gerekirse canımızı veririz' dedik. O gece bütün süreci WhatsApp'tan kontrol ettik. Erdoğan'ın o döngüden de sadece o anda haberi oldu" dedi.


#Çin
#Hakan Fidan
#Wang Yi
1 saat önce
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