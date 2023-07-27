Basına kapalı buluşmada ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. İkili, Çin ve Türkiye arasında diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin şekilde işletilmesi üzerinde de durdu. Bu çerçevede Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu gündeme geldi. Ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması ‘Kuşak ve Yol’ ile ‘Orta Koridor’ girişimlerinin uyumlaştırılmasının yanı sıra yatırımların karşılıklı olarak artırılması konuları da değerlendirildi. Taraflar, Uygur Türklerinin Çin’deki son durumu, Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve küresel mali sistemi de görüştü. Yi’nin selefi Çin Gang’dan belirli bir süredir haber alınamadığı medyaya düşmüş, sonrasında ise kısa zaman içinde Yi Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.