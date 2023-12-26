|
Gündem

İmam katleden okul ve askerlik şubesine saldırı emri veren PKK'lı teröristin cezası belli oldu

Hakkari'de 2008-2010 yılları arasında birçok saldırının faili olduğu tespit edilen PKK'lı terörist Sedat K'ye, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 468 yıl hapis cezası verildi. Terörist, bölgede görev yapan imam Aziz Tan'ın şehit olduğu saldırıda yer almış, okullara ve askerlik şubesine bombalı saldırının talimatını vermişti.

21:36 - 26/12/2023 الثلاثاء
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yüksekova ilçesinde 2008-2010 yılları arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile polis lojmanlarına roket ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması, ilçede meydana gelen patlamada 9'u polis 13 kişinin yaralanması, terör örgütünün talimatı doğrultusunda bölgede görev yapan imam Aziz Tan'ın şehit edilmesine ilişkin saldırılara katıldığı, askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlama, 2 okula molotofkokteyli, askerlik şubesine de el bombası atılması ile bir polis memurunun bıçakla boğazının kesilerek yaralanması olaylarının talimatını verdiği belirlenen Sedat K'nin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 468 yıl hapis cezası verildi

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Sedat K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti sanığın,
"kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmek", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi"
suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 468 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.


#PKK
#Terörist
#Hakkari
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri