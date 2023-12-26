İmam katleden okul ve askerlik şubesine saldırı emri veren PKK'lı teröristin cezası belli oldu

Yüksekova ilçesinde 2008-2010 yılları arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile polis lojmanlarına roket ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması, ilçede meydana gelen patlamada 9'u polis 13 kişinin yaralanması, terör örgütünün talimatı doğrultusunda bölgede görev yapan imam Aziz Tan'ın şehit edilmesine ilişkin saldırılara katıldığı, askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlama, 2 okula molotofkokteyli, askerlik şubesine de el bombası atılması ile bir polis memurunun bıçakla boğazının kesilerek yaralanması olaylarının talimatını verdiği belirlenen Sedat K'nin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.
İki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 468 yıl hapis cezası verildi
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Sedat K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.