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İmamoğlu ABD modeli istiyor

CHP’de çift başlılık, eylülde toplanacak tüzük kurultayı yaklaşırken önerilen modellere de yansıdı.

Mehmet Güney
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:03 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

31 Mart öncesi dengeler oluşmadan önce tüzük kurultayına hazırlanan Genel Başkan Özgür Özel cephesinin lider ile başbakan adayının ayrı olduğu Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) örneğini incelediği ve SPD tüzüğünden CHP'ye uyarlamalar yapmak için bir süredir zemin yokladığı belirtilmişti. Saraçhane cephesinde de tüzük tadilatına ilişkin ilginç formüller ortaya atılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2028’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için parti içinde gücünü pekiştirmeye çalışıyor.

TÜZÜK KURULTAYINDA ÇALIŞMA YAPILACAK

Tüzük kurultayında cumhurbaşkanı adayının elini güçlendirecek düzenlemeler yapılması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda adayın genel başkan kadar gücünün olması sağlanacak. İmamoğlu’nun aklındaki formülün ise ABD modeline benzerliği dikkat çekiyor. Amerika'daki büyük partilerden olan Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti genel başkanları kamuoyu tarafından pek bilinmiyor. İki partinin genel başkanı ve devlet başkanı adayı da ayrı ayrı isimler oluyor. İmamoğlu'nun aklındaki yapının buna benzerlik gösterdiği ve tüzükte kurultayında buna yönelik bir çalışma yapacağı kaydediliyor.


CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den İmamoğlu'nun Roma gezisi için "Ekonomi bileti alarak gidildi" yalanı

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun Roma gezisine THY’den Boeing-737 uçağını kiralayarak 37 gazetecilerle Roma çıkartması yapması muhalif medyada da tartışmaların konusu olmuştu. Roma ziyareti öncesinde İstanbullunun suyuna yüzde 34 zam yapan İmamoğlu iki gün sonra İBB'nin kasasından gazetecilerin gezi ve otel masraflarını karşıladı. TBMM'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir' ise İmamoğlu'nun ziyareti hakkında akıllara durgunluk veren bir savunma yaptı. Emir, “Ekrem İmamoğlu Roma’ya giderken 37 bağımsız gazeteciyi seçti ve özel uçakla değil, THY’den ekonomi bileti alınarak gidildi.“ ifadelerini kullandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise İBB’nin Roma seyahatinin, tarifeli bir uçuşla gerçekleşmediğini, THY’ye gelen talep üzerine Boeing-737 uçağını kiraladıklarını açıkladı.



#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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