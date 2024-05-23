İmamoğlu ABD modeli istiyor

31 Mart öncesi dengeler oluşmadan önce tüzük kurultayına hazırlanan Genel Başkan Özgür Özel cephesinin lider ile başbakan adayının ayrı olduğu Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) örneğini incelediği ve SPD tüzüğünden CHP'ye uyarlamalar yapmak için bir süredir zemin yokladığı belirtilmişti. Saraçhane cephesinde de tüzük tadilatına ilişkin ilginç formüller ortaya atılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2028’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için parti içinde gücünü pekiştirmeye çalışıyor.

Tüzük kurultayında cumhurbaşkanı adayının elini güçlendirecek düzenlemeler yapılması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda adayın genel başkan kadar gücünün olması sağlanacak. İmamoğlu’nun aklındaki formülün ise ABD modeline benzerliği dikkat çekiyor. Amerika'daki büyük partilerden olan Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti genel başkanları kamuoyu tarafından pek bilinmiyor. İki partinin genel başkanı ve devlet başkanı adayı da ayrı ayrı isimler oluyor. İmamoğlu'nun aklındaki yapının buna benzerlik gösterdiği ve tüzükte kurultayında buna yönelik bir çalışma yapacağı kaydediliyor.