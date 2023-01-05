İmamoğlu ile ilgili çarpıcı iddia: Başsavcı İsmail Uçar'ı arayarak tehdit etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı telefonla arayıp kendisi hakkındaki davanın ikinci duruşması sonrası adliye çevresindeki yolların kapatılmasını bahane ederek "tehdit ettiği" iddia edildi.

Olay geçen eylül ayında yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre; 23 Eylül Cuma günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nı arayan İmamoğlu, o gün yoğun toplantı trafiği olan Başsavcı Uçar'a ulaşamadı. 26 Eylül Pazartesi günü, İmamoğlu'na cevaben dönen Başsavcı İsmail Uçar, iddiaya göre İmamoğlu'nun sert tepkisiyle karşılaştı.

Başsavcı Uçar'a "Ben 16 milyonun temsilcisiyim. Telefonlarıma neden çıkmıyorsun? Duruşma günü adliyenin etrafını neden kapattın?" diyen İmamoğlu, başsavcının, adliyenin çevresinin kapatılmasının valilik ve kaymakamlık kararı olduğunu, muhatabının da vali ve kaymakam olduğunu hatırlatması üzerine, "Ararım bak valiyi. Bu işin peşini bırakmam. Ben takipçi birisiyim. Takip ederim bu işi sonuna kadar. Odana da geleceğim. Seni ilk gördüğüm yerde yüzüne de söyleyeceğim bunları" diye karşılık verdiği öne sürüldü.

REKLAM

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar

UÇAR OLAYI BAKANLIĞA VE HSK'YA BİLDİRDİ

İmamoğlu'nun başsavcı ile telefon görüşmesine o anda makamda tesadüfen bulunan bir başsavcı vekilinin de şahitlik ettiği belirtildi. Başsavcı Uçar'ın söz konusu görüşmeyi Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Adalet Bakanlığı'na bildirdiği kaydedildi.

BAKAN BOZDAĞ: HİÇ KİMSE YARGIYI TEHDİT EDEMEZ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Sayın İmamoğlu yaptığı açıklamalarla alenen yargı görevi yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ediyor. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ediyor. Kendi lehine istediği kararlar çıkmazsa gök kubbeyi yıkacağını ifade ediyor. Yani bu üslup, bu dil bizim kanunlarımıza göre, hukukumuza göre kabul edilemezdir" dedi.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu adaylığını resmen ilan etti: Bu omuzlar bütün yükleri taşır