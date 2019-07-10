İmamoğlu sendika şantajına başladı

23 Haziran'da CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, çalışmalarına “baskı ve şantaj” yapmayı da ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB), işçilere, “sendika değiştirmeleri” için mobbing uygulanmaya başladı.

İSTON A.Ş.’DEN 300 İSTİFA

Taner Duran

Seçimin ardından İBB’ye bağlı iştirak şirketlerindeki işçilere baskı yapıldığını söyleyen HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş İstanbul 8 NO'lu Şube Başkanı Taner Duran, “15 gün içinde yüzlerce arkadaşımız bağlı bulunduğu sendikadan istifa ettirildi” dedi. İBB iştirak şirketlerinden İSPARK A.Ş., İSTON A.Ş., İSBAK A.Ş., Kültür A.Ş. ve İSFALT A.Ş.’den sorumlu olduğunu ve 5 iştirak şirketinde 5 bine yakın sendika üyelerinin bulunduğunu ifade eden Duran, yapılan şantajlara dayanamayan İSTON A.Ş.’de çalışan 300 kişinin sendikasından istifa ettiğini belirtti.

İŞ YERLERİNE KORKU SALDILAR

Korku siyaseti ile üyelerin baskı altına alınmaya çalışıldığını kaydeden Duran, “İş yerlerinde korku salarak üyelerimize baskı yapıldı. İşçilere 'Sendikamıza üye olmazsanız sizi işten atarlar. Bizim sendikamıza üye olursanız bunu İmamoğlu ile engelleriz, siz işinize devam edersiniz. Tek şart HAK-İŞ’den istifa ederek DİSK’e geçeceksiniz' deniyor. Baskılar ise yönetime gelen yeni kişilerin isimleri kullanılarak yapıldı” diye konuştu.

HÜKÜMET YANLISI DAMGASI

Ahmet Günçe

HAK-İŞ’e bağlı Hizmet- İş İstanbul İETT 2 NO'lu Şube Başkanı Ahmet Günçe, “Mobbingin önüne geçemiyoruz. İETT şoförü arkadaşlarımız asılsız iftiralar ve hükümet yanlısı olmakla suçlanıyor. 15 günde bu kadar baskı yapılmışsa önümüzdeki süreçte yapılacak baskıları düşünemiyoruz. Eğer yönetimde bir değişiklik yapılırsa bu baskılar daha da artacaktır. Bir an önce gerekli önlemler alınmalı ve işçi arkadaşlarımızın hakkı korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Değiştirmezsen kovulursun

Faruk Gökkuş

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da, çalışanlara yönelik baskıyı Meclis toplantısında gündeme getirdi. Gökkuş, “İBB’ye bağlı şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza çok ciddi baskıların yapıldığını öğrendik. Sırf HAK-İŞ’e üye olduğu için binlerce çalışan sendikasından istifa ettirilmeye zorlanıyor. Sendikalarından istifa etmek istemeyen çalışanlar ise işlerinden kovulacakları belirtiliyor. Bu konu hakkında gerekli tedbirlerin ve çalışmaların yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.