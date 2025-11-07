İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu'na tutuklama talebi

Gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, “İBB HANEM” adlı uygulamada 11 milyondan fazla seçmene ait verinin yasa dışı şekilde işlendiğini tespit etmiş, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile dün gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Ne olmuştu?
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir."