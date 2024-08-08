İmece usulüyle yapılan aşure binlerce kişiye ikram edildi!

Duayla pişirilmiş, bir gelin gibi süslenmiş, komşunun selamıyla gelmiş, bereket timsali en güzel ikram: Aşure… Kimilerimiz belki çoktan aşuresini kaynattı, komşularıyla paylaştı, misafirlerine ikram etti bile. Kimilerimiz de pahalılık mazeretiyle unutmaya başladı bu kadim geleneğimizi. Oysa aşure yokluk aşıdır. Bir yemeklik bile olmayacak kadar az miktarda erzağın karıştırılmasıyla yapılır, bereketiyle koca bir tencereye dönüşür.