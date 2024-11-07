İmplant yaptıran gurbetçiye şok: Ağrıları dinmeyince...

“Müvekkil, implantlar takıldıktan sonra dayanılmaz diş ağrısı çekmiş, yemek yiyemez hale gelmiştir. Bunun üzerine Afyonkarahisar'da başka bir diş kliniğe gittiğinde İsviçre yapımı değil Türk malı implant kullanıldığını öğrenmiştir. A.K.'ye anlaştıkları gibi İsviçre malı diş takılmadığı, düşük kalitede implant takıldığı için mağdur olduğunu söylemiştir. Ancak A.K tarafından kendisine yeniden tedavi uygulanmamıştır. Müvekkilin geçtiğimiz günlerde A. T. tarafından yapılan 4 adet implant diş ağrıları dinmediği için sökülmüştür. Yeniden implant tedavisi uygulanması gerekmektedir. Müvekkil Kezban G., derman bulmak için geldiği memleketinde mağdur olmuştur. Müvekkil Kezban'ın yaşadığı tüm acılar için manevi tazminat ve defalarca kez Türkiye'ye gelip yeniden tedavi olmak için harcadığı paraların tazmini için hukuki süreç tarafımızca başlatılmıştır. Olay adli mercilere intikal etmiştir.”