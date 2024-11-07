Elektronik sigaraların en tehlikeli türü açıklandı: Hangisi akciğerlere en büyük zararı veriyor?

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, meyve aromalı elektronik sigaraların, özellikle böğürtlen aromalı olanların, akciğerler üzerinde en zararlı etkileri yarattığı belirlendi.
McGill Üniversitesi'nden Ajitha Thanabalasuriar'ın öncülüğünde yapılan araştırmada, meyve aromalarının akciğerlerin doğal savunmalarını zayıflattığı ve vücudun zararlı mikropları engellemesini zorlaştırdığı tespit edildi.
Bu durum, vücudun zararlı mikroplara karşı savunmasını zayıflatarak, özellikle akciğerlerdeki bağışıklık hücrelerinin hareketlerini değiştiriyor.
Farelerde ömürleri uzadı
Çalışmada, fareler üzerinde yapılan testlerde, böğürtlen aromalı buharların alveoler makrofajları (akciğer bağışıklık hücreleri) felç ederek bakterilere karşı savunma yapmalarını engellediği görüldü.
Bu, farelerde hayatta kalma oranının düşmesine yol açtı. Araştırmacılar, bu zararlı etkilerin hangi kimyasal bileşenlerden kaynaklandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Araştırma, meyve aromalı elektronik sigaraların sağlığa etkileri hakkında önemli uyarılar sunarken, bu tür ürünlerin kullanımının gençler arasında yayılmasını engellemek gerektiğini vurguluyor.