Elektronik sigaraların en tehlikeli türü açıklandı: Hangisi akciğerlere en büyük zararı veriyor?

McGill Üniversitesi'nden yardımcı doçent Ajitha Thanabalasuriar, bu bulguların özellikle çocuklara yönelik pazarlanan bu ürünler için büyük bir uyarı olduğunu belirterek, "

Aromaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat etmemiz gerekiyor