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İnegöllü gençlerin yeni buluşma noktası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha donanımlı olmasına yönelik yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Bursa
04:00 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerib daha donanımlı olmasına yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerib daha donanımlı olmasına yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak fiziki yatırımlara kararlı adımlarla devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha donanımlı olmasına yönelik yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Gençleri merkeze alan projeleriyle ‘Genç dostu şehir’ unvanını Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, gençlik yatırımlarına İnegöl Gençlik Merkezi’ni de ekledi. İlçe merkezinde 530 metrekare net kullanım alanına sahip merkez, aynı anda 125 öğrenciyi ağırlama kapasitesine sahip. Ders çalışma alanları, sessiz salon, aktivite odaları ve zengin kütüphanenin yanında ücretsiz internet ve ikramların da olduğu Gençlik Merkezi, haftanın 7 günü İnegöllü gençlerin hizmetinde olacak. İnegöl ilçesinin tam da merkezi olan İshak Paşa Meydanı’ndaki gençlik merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta mini bir mitinge dönüşen törenle hizmete açıldı.




#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#İnegöl
#Eğitim
#gençlik merkezi
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