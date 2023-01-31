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İnşaat'ın üçüncü katından ağabeyinin üzerine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatının üçüncü katında çalışırken dengesini kaybeden 17 yaşındaki Ferhat C, metrelerce yükseklikten zemin katta çalışan ağabeyi Yusuf C.'nin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:55 . 31/01/2023 Salı
DHA
İnşaatın üçüncü katından ağabeyinin üzerine düştü.

İnşaatın üçüncü katından ağabeyinin üzerine düştü.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden inşaatın üçüncü katından düşen 17 yaşındaki Ferhat C. metrelerce yükseklikten ağabeyinin üzerine düştü.

İki kardeş hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın 3'üncü katında çalışan Ferhat C., dengesini kaybetti. Ferhat C., inşaatın 3'üncü katından zemin katta çalışan ağabeyi Yusuf C.'nin üzerine düştü. Kaza sonucu iki kardeş yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki kardeş, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey ve kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




 

#Bursa
#İnegöl
#İnşaat
1 saat önce
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İnşaat'ın üçüncü katından ağabeyinin üzerine düştü
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