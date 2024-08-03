Instagram'a Heniyye cezası

Sosyal medya platformu Instagram’ın paylaşımlarda uyguladığı çifte standartlı politikası Türkiye’ye çarptı. Yapılan bazı paylaşımları yayın ilkeleri çerçevesinde silen ya da engelleyen platformun farklı ülkelerdeki benzer paylaşımlara ses çıkarmaması üzerine platform erişime kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, topun artık söz konusu platformda olduğuna dikkat çekti.

KURAL HERKESE FARKLI

7 Ekim’de başlayan ve halen devam eden İsrail’in Gazze’deki sivil katliamı ile Hamas lideri İsmail Heniyye’nin şehit edilmesine tepki olarak platformda yapılan paylaşımlar ‘kural’ engeline takıldı. Ancak platformun kullanıldığı Avrupa gibi adreslerde aynı kural, başta bölücü terör örgütünü destekleyen paylaşımlar ile İslamofobi konusunda işletilmiyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da karar öncesinde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Heniyye için yayınlanan taziye mesajlarına Instragram'ın gerekçe göstermeden engellemesini kınadı. Altun, paylaşımında, “Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer verdi. Kullanıcılar arasında platformun çifte standartlı tavrına karşı tepki yükselirken uyarı niteliğinde bir uygulama da Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan (BTK) geldi. BTK'dan erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, topun artık söz konusu platformda olduğuna dikkat çekti.

Eksik giderilirse engel kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim kısıtlamasına ilişkin "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik. Eksiklikleri giderdikleri an engel kalkacak" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da X platformu üzerinden şunları söyledi:"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun." Instagram'ın Türkiye temsilcisi ile bakanlık yetkilerinin görüşmesinde uygulanan çifte standart ve katalog suçlar gündeme gelmiş; yanlış adımların düzeltilmesi için gerekli uyarılar yapılmıştı.

Facebook da rahatsız oldu

Sosyal medya platformu Facebook, İsmail Heniyye için İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Camisinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından bile rahatsız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının gıyabi cenaze namazının canlı yayın videosunu kaldırdı. Üstüne de sosyal medya hesabına 1 ay canlı yayın yasağı getirdi. Kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine Facebook, mesaj için geri adım atmak zorunda kaldı. Facebook mesaji tekrar yayına alırken altına “ Kamu Farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir” şeklinde bir gerekçe yazdı.







