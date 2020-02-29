İntikam fırtınası

Esed rejimi, İran milisleri ve Rus güçlerinin İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hunhar saldırısında detaylar netleşiyor. Alınan bilgilere göre kahpe saldırı önceki gün saat 13:25’te başladı. Rejim ve destekçileri Cebel Zaviye bölgesindeki Balyun’da bulunan Türk birliklerine karadan, birden fazla bölgeden roket ve top mermisi yağdırmaya başladı. Atışlar 15 dakika boyunca aralıksız devam etti. Bölgeye 150’yi aşkın roket mermisi düştü. Roketli saldırılar sonrası 13:40’ta hava bombardımanı başladı. Yerel kaynaklara göre Rus uçakları bölgeye intikal eden bir konvoy ile Türk askerinin bulunduğu eski belediye binasını hedef aldı. Cebel Zaviye yakınlarındaki Balyun’da bulunan belediye binası, uçaklardan atılan 3 füzeyle yıkıldı. Bina içinde çok sayıda Mehmetçik şehit düştü.

Mehmetçik

OYNAT 00:00 SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor. BiP'te paylaş

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SALDIRIDA 10 UÇAK VARDI

Askerleri enkaz altından çıkarmak isteyen bir grup Mehmetçik ise saldırıların devam etmesi üzerine yakınlardaki başka bir binaya sığındı. Mehmetçikler, sığındıkları bu binada da saldırıya uğradı. Bina, Rus uçakları tarafından hedef alındı. Vurulan son binada da şehit düşenler ve enkaz altında kalanlar oldu. Bombardımanda çok sayıda askeri araç da kullanılamaz hale geldi. Yerel unsurlardan harekât merkezlerine gönderilen raporlarda Türk askerlerine bomba yağdıran uçakların Rusya Federasyonu ve Suriye rejimi uçakları olduğu belirtildi. Uçakların ‘milliyetleri belli olmasın diye’ birden fazla havaalanından kalkış yaptığı ve saldırılara katılan uçak sayısının 10 adet olduğu iddia edildi.

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AMBULANSA BİLE BOMBA YAĞDI

Türk halkını infiale sürükleyen eylem sonrası şehit ve yaralıların tahliyesi de hayli zor oldu. “İçeride tek bir şehit bile kalmasın” emri alan TSK unsurları ile Beyaz Baretliler’e ait ambulanslar yoğun bombardıman nedeniyle bölgeye bir süre ulaşamadı. Yaralıların tahliyesi için gönderilmek istenen helikopteri Ruslar vurmakla tehdit etti. Enkaz altındaki askerlerimizin imdadına ilk olarak bölge halkı yetişti. Yoğun ateşe rağmen yaralıları bölgeden tek tek çıkaran halk, kendi imkanları ve araçlarıyla Mehmetçikleri Türkiye sınırına kadar taşıdı.

DÜNYA Tüm hedefler ateş altında

GÜNDEM Moskova yalan söylüyor

Bile bile vurdular

Hulusi Akar bölgede incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 33 Mehmetçiğin şehadetiyle sonuçlanan saldırı sonrası geceyi Hatay’da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi. Operasyonları, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz’le birlikte Suriye sınırından yöneten Akar, Moskova’nın iddialarını yalanlayan bilgiler verdi. Sahada Mehmetçiğin bulunduğu noktalardan Rus tarafının haberdar olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200’den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 385 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir.”

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OYNAT 00:58 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hain saldırının detaylarını paylaştı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında Rusya'nın açıklaması ile ilgili “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İntikal hızlandı

Saldırı sonrası bölgeye asker sevkiyatı hız kazandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de askerlerimize yönelik saldırının ardından bölgeye araç sevkiyatına hız verdi. Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoylar Suriye’ye giriş yaptı. Çeşitli tugaylardan harekete geçen komando birlikleri de Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden İdlib’e geçti. TSK’nın son dönemde İdlib’e yaptığı yığınağın boyut itibariyle cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı olduğu belirtiliyor. Suriyeli mazlumları Rusya, İran ve Esed zulmünden korumak üzere bölgeye sevk edilen Mehmetçik sayısının 12 bini bulduğu sanılıyor. Cephede tank, top, obüs, hava savunma sistemi, zırhlı personel taşıyıcı ve roketatar rampası gibi savaş aracı sayısı ise 3 bini çoktan geçti.

Sizinleyiz

Suriye halkı “Mehmetçiğin yanındayız” mesajı verdi.

Türk askerine yönelik Rus saldırısının ardından Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde Suriye halkı sokaklara dökülerek “Mehmetçiğin yanındayız” mesajı verdi. Suriye kuzeyindeki yerleşim yerlerinde şehit askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Azez güneyindeki Mare’de de halk sokaklardaydı (üstte).

OYNAT 00:00 İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı Suriye'nin İdlib ilinde Türkiye'ye destek gösterisi için bir araya gelen çok sayıda sivil, dün rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit düşen Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı. BiP'te paylaş

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18 günde 2 bin 38 milis öldürdük

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Şubat’tan bu yana toplam 2 bin 38 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini, 78 tank, 29 zırhlı araç, 53 top obüs, 27 askeri araç ve 9 mühimmat deposunun kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan görüntülerde rejim tankları, zırhlı araçları ve bina hedeflerinin Fırtına obüsleri, tanklar ve çok namlulu roketatarlarla etkili şekilde vurulduğu görüldü. Çok sayıda rejim milisi ve kullandıkları araçların SİHA’larca vurulması da görüntülere net bir şekilde yansıdı.

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Esed’in generali toplantıda vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında, aralarında üst düzey bir askeri yetkilinin de bulunduğu çok sayıda rejim askerini etkisiz hale getirdi. Halep kırsalındaki bir eve silahlı insansız hava aracı (SİHA) düzenlenen saldırıda askeri bir toplantı hedef alındı. Saldırıda, aralarında rejimin 124’üncü tugay komutanı Tuğgeneral Burhan Rahmun’un da aralarında olduğu çok sayıda asker öldürüldü.