Bu eylem savaş sebebidir: Rusya ve Esed askerlerimize böyle saldırdı

Rusya, Suriye'deki çok sayıda havaalanını üs olarak kullanıyor. Hmeymim'deki askeri havaalanı da bunlardan biri. (Arşiv)

Esed rejimi, İran milisleri ve Rus güçlerinin İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hunhar saldırısında detaylar netleşiyor. Alınan bilgilere göre kahpe saldırı önceki gün saat 13:25’te başladı. Rejim ve destekçileri Cebel Zaviye bölgesindeki Balyun’da bulunan Türk birliklerine karadan, birden fazla bölgeden roket ve top mermisi yağdırmaya başladı. Atışlar 15 dakika boyunca aralıksız devam etti. Bölgeye 150’yi aşkın roket mermisi düştü. Roketli saldırılar sonrası 13:40’ta hava bombardımanı başladı. Yerel kaynaklara göre Rus uçakları bölgeye intikal eden bir konvoy ile Türk askerinin bulunduğu eski belediye binasını hedef aldı. Cebel Zaviye yakınlarındaki Balyun’da bulunan belediye binası, uçaklardan atılan 3 füzeyle yıkıldı. Bina içinde çok sayıda Mehmetçik şehit düştü.

SALDIRIDA 10 UÇAK VARDI

Askerleri enkaz altından çıkarmak isteyen bir grup Mehmetçik ise saldırıların devam etmesi üzerine yakınlardaki başka bir binaya sığındı. Mehmetçikler, sığındıkları bu binada da saldırıya uğradı. Bina, Rus uçakları tarafından hedef alındı. Vurulan son binada da şehit düşenler ve enkaz altında kalanlar oldu. Bombardımanda çok sayıda askeri araç da kullanılamaz hale geldi. Yerel unsurlardan harekât merkezlerine gönderilen raporlarda Türk askerlerine bomba yağdıran uçakların Rusya Federasyonu ve Suriye rejimi uçakları olduğu belirtildi. Uçakların ‘milliyetleri belli olmasın diye’ birden fazla havaalanından kalkış yaptığı ve saldırılara katılan uçak sayısının 10 adet olduğu iddia edildi.

AMBULANSA BİLE BOMBA YAĞDI

Türk halkını infiale sürükleyen eylem sonrası şehit ve yaralıların tahliyesi de hayli zor oldu. “İçeride tek bir şehit bile kalmasın” emri alan TSK unsurları ile Beyaz Baretliler’e ait ambulanslar yoğun bombardıman nedeniyle bölgeye bir süre ulaşamadı. Yaralıların tahliyesi için gönderilmek istenen helikopteri Ruslar vurmakla tehdit etti. Enkaz altındaki askerlerimizin imdadına ilk olarak bölge halkı yetişti. Yoğun ateşe rağmen yaralıları bölgeden tek tek çıkaran halk, kendi imkanları ve araçlarıyla Mehmetçikleri Türkiye sınırına kadar taşıdı.

OYNAT 00:00 SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Moskova yalan söylüyor: Çelişkili beyanlarla skandalın üzerini örtme çalışıyorlar

GÜNDEM Gerilimden Rusya sorumlu

Bile bile vurdular

Hulusi Akar bölgede incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 33 Mehmetçiğin şehadetiyle sonuçlanan saldırı sonrası geceyi Hatay’da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi. Operasyonları, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz’le birlikte Suriye sınırından yöneten Akar, Moskova’nın iddialarını yalanlayan bilgiler verdi. Sahada Mehmetçiğin bulunduğu noktalardan Rus tarafının haberdar olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200’den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 385 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir.”

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