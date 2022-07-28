Gündem Iraktan şehit haberi geldi Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek hayatını kaybetti
ANKARA

Irak'tan şehit haberi geldi: Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Iraktan şehit haberi geldi: Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek hayatını kaybetti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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