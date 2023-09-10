İran-ABD ortaklığı: Oldu olacak ABD’ye üs de verin

Hezimete uğradığı Karabağ’da verdiği sözleri yerine getirmeyen, provokasyon peşinde koşan, bölgedeki sınır hatlarına siperler kazıp savaş hazırlığına giren ve Rusya’yla olan kan bağını hiçe sayıp ABD’ye sırtını yaslayan Ermenistan’a bir destek de İran’dan geldi. Tahran yönetimi, Ermenistan’a saldırı olursa müdahale edeceğini duyurdu. Savaş davullarının çaldığı, Azerbaycan Ermenistan sınırına iki ülke de yığınak yaparken, Tahran yönetimi de Nahçıvan yakınlarındaki Azerbaycan sınırına asker sevk etti. Savaş hazırlıklarına giren Erivan yönetimi, bir yandan Azerbaycan mevzilerine taciz ateşleri açarken, diğer taraftan ABD, Almanya ve Fransa ile görüşmeler yaparak Batı’dan yardım diledi. İran’ın Müslüman bir devleti karşına alarak, küresel bir meselede baş düşmanı olarak lanse ettiği ABD ile benzer politikalar gütmesi, “Oldu olacak bir de üs verin” yorumuna neden oldu.

TAHRAN İLE WASHINGTON AYNI SAFTA

İran Savunma Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saldırı olması halinde çatışmalara müdahal olacağını ve Erivan yönetiminin haklarını savunacağını açıkladı. Dün ise Tahran yönetimine ait zırhlı araçlar ve askeri birliklerden oluşan bir konvoyun Nahçıvan sınırına konuşlandırdığı, sosyal medya vasıtasıyla ortaya çıktı. İran geçtiğimiz aylarda Azerbaycan sınırında askeri tatbikatlar yapmış ve İHA’lar uçurmuştu. İran’ın Azerbaycan’ı karşısına alarak, başta ABD olmak üzere sürtüştüğü Batı yönetimleri ile aynı safta yer alması dikkat çekti.

AZERBAYCAN: O GÜN GELDİ

Tansiyonun yükselmesine zemin hazırlayan Erivan yönetimi ABD’ile tatbikat bahanesiyle son 48 saat içerisinde sınıra askeri araçlar ve zırhlı birlikler sevk etti. 9K33 OSA model hava savunma sistemlerinin nakledildiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Azerbaycan da tansiyonun yükselmesi üzerine sınıra onlarca zırhlı araç ve taarruz ekipmanı sevk etti. Ermenistan’ın provokasyonlarına karşı Azerbaycan Devlet Televizyonu’ndan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in konuştuğu bir videolu mesaj yayımlayan Bakü yönetimi, “Bir gün yaptıklarınızın hesabını vereceğinizi bilmiyor muydunuz? İşte o gün geldi’’ ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan’ın sınıra yaptığı sevkiyat videoda görüldü.

PAŞİNYAN DESTEK ARIYOR

Savaş çanlarının çalması üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Batı’dan destek alma amacıyla bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı arayan Paşinyan, bu ülkelerin Azerbaycan’la yaşadıkları muhalefette desteklerini aldığını açıkladı. Paşinyan İran İbrahim lideri Reisi ile de görüşme gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinde. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılanmaya göre, görüşmede Reisi, bölgede jeopolitik değişime ve sınırların değişmesine karşı olduğunu beyan etti. Diğer taraftan Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet, İran Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek istişarelerde bulundu.

Şamyel Şararamanyan kamuflajla poz verdi.

KARABAĞ’DA SEÇİM PROVOKASYONU

Ermenistan’ın bardağı taşıran son hamlesi ise, sözde ve yasadışı Karabağ yönetimi adına cumhurbaşkanı seçimi yapması oldu. Bölgede Ermenistan adına faaliyet yürüten sözde lider Arayik Harutyunyan 1 Eylül’de, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerden sonuç elde edilmesi” adına görevinden istifa etmişti. Gelişmeyi sindiremeyen Erivan yönetimi bölgenin Azerbaycan toprağı olmadığını, bağımsız olduğunu iddia ederek yeniden seçim düzenleyeceklerini açıklamıştı. Dün ise Şamyel Şararamanyan isimli ayrılıkçı bir politikacının sözde Karabağ Cumhurbaşkanı olduğu açıklandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı “Azerbaycan devleti, uluslararası kabul görmüş sınırları içerisinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri kararlılıkla önleyecektir” sözleri ile gelişmeye tepki gösterdi.

Erivan’ın Laçin oyunu tutmadı

2020’de 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşı sonrası hezimete uğrayan Ermeni güçleri, işgal ettiği topraklardan çekileceğine dair bir bildiriye imza atmıştı. 3 sene içersinde verdiği sözleri tutmayan ve karalama kampanyaları ile Batı’dan medet uman Erivan yönetiminin tutumu, tansiyonun yükselmesine zemin hazırladı. Azerbaycan kontrolündeki Laçin’de yaşayan Ermenilere yardım yollama bahanesiyle bölgeye silah yığınağı yapan Ermenistan’ın kirli hesapları Bakü yönetimi tarafından bozulmuştu. Laçin Koridoru’na gümrük noktası kuran Azerbaycan, koridorun suistimalinin önüne geçmiş, ancak bölgede yaşayan Ermenilere gıda yardımını da üstlenmişti. Erivan yönetimi ise, “Azerbaycan ambargo uyguluyor” suçlamasıyla karalama kampanyası başlatmıştı.

Türkiye’den çok sert kınama

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ipler kopma noktasına gelirken, Ermeni güçleri sınırdan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun saldırılara ‘misilleme’ için önlemler aldığını belirtti. Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, Türkiye’nin tanımadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz” denildi.







