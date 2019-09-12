Gündem İşçi kıyımı için özel komisyon
POLİTİKA

İşçi kıyımı için özel komisyon

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki iştirak şirketlerinden binlerce işçi “iki seçim arasında işe alındığı” iddasıyla işten çıkartıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
İBB önünde haklarını arayan işçiler
İBB önünde haklarını arayan işçiler

İki haftadır belediye binası önünde eylem yapan işçilerin sorunu İBB’nin Eylül ayı meclis toplantısında gündeme geldi. AK Parti Grubu işçi kıyımının önüne geçmek ve işten çıkartılan personelin haklarını takip etmek için İBB bünyesinde bir komisyon kurulması yönünde teklifte bulundu.

  • İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “AK Parti Grubu olarak işten çıkartılan personelin haklarını korumak için İBB Meclisi’ne böyle bir komisyonun kurulması için teklif verdik. Konu meclis ana gündemine taşındı. İBB Meclisi’nde yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle komisyonun kurulması kabul edildi ve araştırma komisyonunun kurulmasına karar verildi. Araştırma komisyonu bu hafta görüşüldükten sonra resmi olarak kurulmuş olacak. İşçilerin atıldığı kurumlardaki tüm bilgiler toplanacak. Hakları belirlenecek ve detaylı bir araştırma yapılacak. İşinden olan kardeşlerimizin tüm haklarını her ortamda savunacağız, hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

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