Gündem İşçi kıyımı sürüyor
POLİTİKA

İşçi kıyımı sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekmeğinden ettiği işçilerin İBB binasının önündeki eylemi CHP’nin İl Başkanlığı’na taşındı. 21 gündür işçilere kulak asmayan İmamoğlu, Spor A.Ş. ve İSPARK’tan yine çok sayıda kişinin işine son verdi. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise işçilerle FETÖ’den KHK ile ihraç edilenleri bir tuttu.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu İBB'deki işçi kıyımına devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu İBB'deki işçi kıyımına devam ediyor.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işten çıkardığı işçiler, İBB Saraçhane binasının ardından CHP İstanbul İl Binası önünde de eyleme başladı. Eylem esnasında binaya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu işçilere skandal açıklamalar yaptı.

Canan Kaftancıoğlu

AK PARTİ’YLE GİRDİNİZ

İSTGÜVEN AŞ’den çıkarılan Ebubekir Genç, “Canan Kaftancıoğlu binaya geldi. Yaklaşık 15 dakika konuştuk. Kaftancıoğlu bize ‘AK Parti zamanında işe girdiniz. Zaten seçime denk geldiniz. Bizde sizi işten çıkarttık. İşinize layık olup olmadığınıza bakmıyoruz’ ifadelerini kullandı” dedi.

KHK’LILARI İŞARET ETTİ

Cüneyt İşkart, “CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği birkaç cümle her şeyi özetliyor. Konuşmada, ‘Siz iş bulabilirsiniz ancak devletin mağdur ettiği 200 bin insan var. Biraz da onları düşünün. Sizin işe girdiğiniz gibi onlar işe girmiyor’ dedi. Biz haksız bir şekilde bu işe girmedik” diye konuştu.

Tam gaz kıyım

  • CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu işçi kıyımına devam ediyor. 21 günden bu yana işçilere kulak asmayan CHP’li İmamoğlu son olarak Spor A.Ş. ve İSPARK A.Ş’den çok sayıda kişinin işine son verdi. İBB iştirak şirketleri arasında yer alan Spor A.Ş.’de Tesisler Müdürü olarak görev yapan Abdurrahman Aydın, Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Deniz Adar, Proje Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde Özel Projeler Şefi olarak görev yapan Murat Yoldaş da çıkarılan isimlerden oldu.
  • Bir mesajla çıkarıldık
  • Mesajla işlerine son verilen emekçiler.
  • İSTGÜVEN AŞ’de çalışırken işinden çıkarılan Munife Fırat da “Bir SMS ile işimizden olduk. Binlerce mesai arkadaşımız haksızlığa uğradı. Mağduriyetimizin giderilmesini, işimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz. Biz ATM’ci değil sahada çalışan elemanlarız“ diye konuştu. İSTGÜVENLİK AŞ’den çıkarılan Arzu Çakır ise, “Buradaki arkadaşlarımın hepsi de güvenlik işçisi, hepsi ekmeğine sahip çıkan insanlar” dedi.

İBB'deki işçi kıyımına yönelik protestolar devam ediyor
GÜNDEM
İBB'deki işçi kıyımına yönelik protestolar devam ediyor
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