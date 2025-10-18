Yeni Şafak
İşçiye ‘arabulucu’ kolaylığı

İşçiye 'arabulucu' kolaylığı

Oğuzhan Ürüşan
04:0018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Anayasa Mahkemesi (AYM), asıl işveren–alt işveren ilişkisi olan işlerde işe iade için arabuluculukta iki işverenin birlikte masaya oturma zorunluluğunu kaldırdı.

İşçinin mahkemeye erişimini gereksiz biçimde zorlaştırması sebebiyle AYM, İş Mahkemeleri Kanunu’nun ilgili maddesini iptal etti. Asıl işveren–alt işveren ilişkisi varsa, işe iade için arabulucuya başvurulduğunda anlaşma olabilmesi için iki işverenin arabuluculuk görüşmesine birlikte katılması ve aynı iradeyi göstermesi gerekiyordu. İki işvereni birden arabuluculuğa getirme şartı, işçiye ağır bir yük yüklüyor ve mahkemeye erişimi zorlaştırıyordu.



