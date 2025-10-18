İşçiye ‘arabulucu’ kolaylığı

İşçinin mahkemeye erişimini gereksiz biçimde zorlaştırması sebebiyle AYM, İş Mahkemeleri Kanunu’nun ilgili maddesini iptal etti. Asıl işveren–alt işveren ilişkisi varsa, işe iade için arabulucuya başvurulduğunda anlaşma olabilmesi için iki işverenin arabuluculuk görüşmesine birlikte katılması ve aynı iradeyi göstermesi gerekiyordu. İki işvereni birden arabuluculuğa getirme şartı, işçiye ağır bir yük yüklüyor ve mahkemeye erişimi zorlaştırıyordu.