Toplu ulaşım sorununa Arnavutköy Belediyesi’nden yerli ve elektrikli çözüm

Arnavutköy Belediyesi , çevre dostu, yerli ve milli üretim 5 adet elektrikli otobüsü toplu ulaşım filosuna ekleyerek ilçe içi ücretsiz ring hizmetini başlattı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin sık sık arıza yapması ve yetersiz kalması sebebiyle vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Arnavutköy Belediyesi ilçe genelinde yeni bir ulaşım dönemini başlattı.





Arnavutköy Belediyesi otoparkında düzenlenen tanıtım programına İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.









"Yerli ve milli markalarımız yükseldikçe değerimiz artacak"





Programda bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, yerli üretimin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Arnavutköy, İstanbul’un hizmet alanı en geniş ilçelerinden biri. Bu nedenle yerel imkanlarla, vatandaşa ücretsiz hizmet sunan böyle bir adım çok kıymetli. 15 yerli ve milli otobüsle ulaşım konforu artacak. Devrim otomobilinden bugüne, yerli ve milli atılımlarımızın gururunu yaşıyoruz. Karsan’a ve Sayın Başkanımıza ilçemize bu pozitif ayrımcılığı gösterdikleri için teşekkür ediyoruz.”









"Vatandaşa hizmet etmek yetkiyi aşmak değil, asli görevdir"





İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ise konuşmasında, Arnavutköy Belediyesi’nin örnek bir yerel hizmete imza attığını belirterek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmadığı birçok hizmeti bugün ilçe belediyelerimiz yapıyor. Bu ekonomik koşullarda, çevreye duyarlı ve yerli üretim araçlarla ücretsiz ulaşım sağlamak çok önemli bir hizmettir. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Arnavutköy’de AK Parti belediyeciliğinin farkını bir kez daha görüyoruz.” dedi.





Başkan Candaroğlu: Bir Arnavutköyümüz, bir sevdamız var





Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, programda yaptığı konuşmada yerli üretim araçların hizmet belediyeciliğinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.





“Modern teknolojisi, yerli ve milli üretimiyle gurur duyduğumuz bu otobüslerle vatandaşlarımız artık ücretsiz, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım hizmetine kavuşuyor. Arnavutköy, İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olmasına rağmen maalesef İBB’den hak ettiği hizmeti alamıyor. Biz ise hiçbir bahaneye sığınmadan, ‘önce insan’ diyerek çözüm üretiyoruz. Ulaşım halkın hakkıdır, lütuf değil. Bu araçlar, milletimizin vergileriyle yine milletimize hizmet edecek.” dedi.









Başkan Candaroğlu, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yönelik ilgisizliğine de dikkat çekerek, “Otobüsler geç geliyor, sefer sayıları azaltılıyor, vatandaşlarımız duraklarda saatlerce bekliyor. Taleplerimize cevap verilmedi. Ancak biz, Arnavutköy’de yaşayan her bir vatandaşımızın hizmetin en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Bugün bu otobüsler, sizi bekletmeyecek, arızayla uğraştırmayacak, bir kuruş dahi ödemeden bineceğiniz araçlar olacak. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.





Candaroğlu ayrıca, “Bizim farklı ajandalarımız, hesaplarımız yok. Bir Arnavutköyümüz, bir sevdamız var. Bu otobüslerle hem çevremizi koruyor hem de yerli sanayimize destek oluyoruz. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘insana odaklı belediyecilik’ anlayışını yaşatıyoruz. Engeller çıksa da, görmezden gelinse de biz hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz.” diye sözlerini tamamladı.





"İtalya’ya gidecek araçlar Arnavutköy için yoldan döndü"





Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ise, “Başkanımızın kararlılığı sayesinde bugün burada bu araçları teslim ediyoruz. Normalde üretim süreci 6-8 ay sürer ama Sayın Başkanımızın talebi üzerine, İtalya’ya gönderilmek üzere yola çıkan otobüslerimizi tırdan indirip Arnavutköy’e gönderdik. Bu, hem Karsan hem ülkemiz için gurur verici bir tablo.” dedi.





Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Candaroğlu, yeni elektrikli otobüslerle ilçe turu attı.









Toplamda 15 Elektrikli Otobüs Hizmet Verecek





Arnavutköy Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ilk etapta 5 adet elektrikli otobüsü devreye aldı. Önümüzdeki aylarda 10 yeni araç daha filoya katılarak toplamda 15 elektrikli otobüsle ücretsiz ring hizmeti verilecek.

Yeni ring hattı; ilçe merkezini, kamu kurumlarını ve yoğun nüfuslu mahalleleri birbirine bağlayarak Arnavutköy genelinde ulaşım kolaylığı sağlayacak.



