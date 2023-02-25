|
Reklam
Reklam
Gündem

İslam İşbirliği Gençliği Forumu geleceğin liderlerini dünyanın önde gelen liderleriyle bir araya getiriyor

İslam İşbirliği Gençliği Forumu (ICYF) tarafından organize edilen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı’nın (Future Leaders Executive Program-FLEP) bugünkü konuğu İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon oldu. Hoon, deprem felaketi nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, “Korkunç zamanlar geçiriyoruz. İngiltere’de yerel halk da dahil olmak üzere büyük yardım kampanyaları başlatıldı. Türkiye halkıyla beraberiz” dedi.

18:04 . 25/02/2023 Cumartesi
Diğer
İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon, Geleceğin Liderleri Yönetici Programı’na katıldı.

İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon, Geleceğin Liderleri Yönetici Programı’na katıldı.

İslam İşbirliği Gençliği Forumu
(ICYF) tarafından organize edilen
Geleceğin Liderleri Yönetici Programı
–FLEP kapsamında devlet ya da hükümet başkanları, kıdemli bakanlar, saygın uluslar arası kuruluşların başkanları İstanbul’da tüm bir gün boyunca Chatham House kuralları çerçevesinde katılımcılarla buluşuyor.

Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleşen programda Avusturya eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in ardından bugün de İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon konuşmacı oldu.

Toplantı öncesinde konuşan Hoon, FLEP programıyla ilgili olarak da “
Uzun yıllar politikacı olarak görev yapmış ve modern dünyaya şekil vermiş bir insan olarak böyle bir programda yer almak ve katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde ve tecrübe aktarımında bulunmak bence bulunmaz bir fırsat. Farklı ülkelerden, farklı arka planlara sahip insanların bir araya gelerek karşılıklı konuşuyor olması çok önemli. Daha iyi ve daha güvenli bir dünya için farklı dünya görüşlerine olan insanların bir arada konuşabiliyor olmasını önemsiyorum
” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya geçildi.

Tonny Blair’in başbakanlığı döneminde 1999-2005 yılları arasında Savunma Bakanı olan Hoon,
Gordon Brown
hükümetinde 2005-2006 yıllarında Avrupa Bakanı, 2008-2009 yıllarında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Program katılımcıları, deneyimli siyasetçiyle diploması, lojistik, ulaştırma ve ülkeler arası diyalog gibi bir çok konuda fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Zannier ve Leterme mart ayında İstanbul’da

Her ay iki isimle devam edecek olan FLEP’in Mart ayındaki konukları ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eski Genel Sekreteri Lamberto Zannier​ ve eski Belçika Başbakanı Yves Leterme olacak.

Uzun yıllar BM Genel Müsteşarlığı görevinde bulunan Zannier, 2011-2017 yılları arasında AGİT Genel Sekreteri, ardından da 2017 - 2020 yılları arasında AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. FLEP kapsamında 24 Mart 2023’te ICYF’in konuğu olarak İstanbul’a gelecek olan Zannier, güvenlik, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi konularında çeşitli yayınların yazarıdır.

Belçika eski Başbakanı Yves Leterme de 25 Mart 2023’te ICYF’in konuğu olarak FLEP katılımcılarıyla bir araya gelecek.

#İslam İşbirliği Gençliği Forumu
#Geleceğin Liderleri Yönetici Programı
#Heinz Fischer
#Geoffrey William Hoon
#Gordon Brown
18 dakika önce
default-profile-img
İslam İşbirliği Gençliği Forumu geleceğin liderlerini dünyanın önde gelen liderleriyle bir araya getiriyor
Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı kurudu
Yamaçtan kopan dev kaya iki evin arasından geçerek tarım arazilerine düştü
Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor
Almanya'da depremzedeler için yardım konseri: İki saatte bir milyon euro toplandı
CANLI | Damac-Al Nassr
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.