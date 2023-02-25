İslam İşbirliği Gençliği Forumu geleceğin liderlerini dünyanın önde gelen liderleriyle bir araya getiriyor

Uzun yıllar politikacı olarak görev yapmış ve modern dünyaya şekil vermiş bir insan olarak böyle bir programda yer almak ve katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde ve tecrübe aktarımında bulunmak bence bulunmaz bir fırsat. Farklı ülkelerden, farklı arka planlara sahip insanların bir araya gelerek karşılıklı konuşuyor olması çok önemli. Daha iyi ve daha güvenli bir dünya için farklı dünya görüşlerine olan insanların bir arada konuşabiliyor olmasını önemsiyorum