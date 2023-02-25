İslam İşbirliği Gençliği Forumu geleceğin liderlerini dünyanın önde gelen liderleriyle bir araya getiriyor

İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon, Geleceğin Liderleri Yönetici Programı’na katıldı.
Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleşen programda Avusturya eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in ardından bugün de İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon konuşmacı oldu.
Konuşmaların ardından toplantıya geçildi.
Zannier ve Leterme mart ayında İstanbul’da
Her ay iki isimle devam edecek olan FLEP’in Mart ayındaki konukları ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eski Genel Sekreteri Lamberto Zannier ve eski Belçika Başbakanı Yves Leterme olacak.
Uzun yıllar BM Genel Müsteşarlığı görevinde bulunan Zannier, 2011-2017 yılları arasında AGİT Genel Sekreteri, ardından da 2017 - 2020 yılları arasında AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. FLEP kapsamında 24 Mart 2023’te ICYF’in konuğu olarak İstanbul’a gelecek olan Zannier, güvenlik, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi konularında çeşitli yayınların yazarıdır.
Belçika eski Başbakanı Yves Leterme de 25 Mart 2023’te ICYF’in konuğu olarak FLEP katılımcılarıyla bir araya gelecek.